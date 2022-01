L’ancienne émission Star Hints de « The Goldbergs » se termine plus tôt que prévu

Les Goldberg pourraient bientôt se terminer. La sitcom d’ABC en est actuellement à sa 9e saison, et dans une récente interview avec Vanity Fair, l’ancienne star Jeff Garlin a laissé entendre que la série pourrait se terminer l’année prochaine. Alors que l’interview s’est principalement concentrée sur les allégations de comportement inapproprié sur le plateau qui ont été faites contre Garlin qui ont finalement conduit à son licenciement, le comédien a également pesé sur la fin du spectacle bientôt.

Lorsqu’on lui a demandé combien de temps il restait à tourner dans la saison, Garlin a répondu « Je pense qu’il reste sept épisodes, huit épisodes ? Donc pas tant de temps. Et je ne sais pas, mon intuition est que nous ne serons pas de retour l’année prochaine. » Il a également exprimé son appréhension à l’idée d’être renouvelé pour la saison 10. Garlin ne participera pas aux épisodes restants à filmer et sera remplacé par une séquence de remplacement et auparavant inutilisée.

« En fait, je n’en ai aucune idée. Habituellement, ils nous donnent une idée, ‘Ouais, nous allons définitivement vous ramener.’ Et le fait que nous soyons le premier spectacle de la soirée, que nous soyons très populaires et que nous donnions le ton à tout le monde », a déclaré Garlin. « Mais nous sommes dans un monde où ABC ne possède pas l’émission. Sony le fait, ils possèdent les autres émissions de cette nuit-là. C’est donc une question d’argent et de résultat. C’est tout. »

Garlin a également été pressé de savoir si les rumeurs selon lesquelles il n’avait travaillé qu’un jour par semaine étaient vraies. « Parfois », a admis la star de Curb Your Enthusiasm. « Il y a certains épisodes où je dois travailler toute la semaine. Mais voyez, voici le truc, je ne voulais pas revenir. J’en avais eu assez. Et aussi j’étais très dégoûté par toute cette histoire de RH. ces dernières années. Mais j’aime l’équipe. J’aime tous ceux avec qui je travaille. Et si je dis ‘Non’, j’ai l’impression qu’il n’y a pas de spectacle. Alors j’ai dit ‘Nous pouvons faire ces épisodes, je peux faire quatre jours. Et puis d’autres fois, s’il vous plaît, tirez-moi dessus en un jour », et ils ont accepté. »

Garlin a également admis qu’il était « ennuyé » par le travail sur la comédie de longue date, ce qui l’a amené à envisager de quitter la production. « Aucune autre raison. Eh bien, je m’ennuie et j’étais frustré par les paramètres qui m’étaient imposés par Sony, auxquels ils ont parfaitement le droit [enact] », a déclaré Garlin. « Et j’ai le droit, quand je ne suis pas sous contrat, de décider de ne pas revenir. C’est tout ce que c’était. Mais j’aime les gens avec qui je travaille et je ne voulais pas que le travail se termine pour eux. J’ai donc fait ma part pour que le spectacle continue, même si j’aurais été heureux de ne pas le faire.