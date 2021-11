L’ancienne escorte d’Irene Montero témoignera ce mercredi dans « l’affaire nounou »

11/03/2021

Le à 07:10 CET

Europe Presse

Le juge José María Escribano, chargé de l’affaire dite « nounou », a convoqué ce mercredi à 11 h 30 pour témoigner en tant que témoin de Elena González, ancienne garde du corps de l’actuel ministre de l’Égalité Irene Montero lorsqu’elle était candidate aux élections générales de 2019.

Le président du tribunal d’instruction numéro 46 de Madrid a fixé la date de comparution de González après que le 27 avril dernier a accepté son convoquer comme témoin et délivrer une lettre officielle au Police judiciaire de fournir « dans les plus brefs délais » l’adresse actuelle de l’ancienne employée de Podemos pour l’appeler pour déclarer.

La convocation de González s’ajoute à la série de témoignages que le juge d’instruction pratique depuis qu’il a ouvert le poursuites contre Montero -qui n’apparaît pas comme ayant fait l’objet d’une enquête dans l’affaire- et Teresa Arévalo, employé de la formation « violet » pour un crime présumé d’administration injuste.

Le juge tente de déterminer s’il y a eu un crime lors du voyage qu’ils ont effectué à Alicante le 20 octobre 2019, la candidate de l’époque Irene Montero, sa plus jeune fille, Arévalo -en tant que chef de cabinet- et le reste de l’équipe électorale. Jusqu’à présent, enquêtez sur les Paiement de deux billets de train par United We Can à Arévalo et le mineur.

Témoignages de l’affaire

Selon le récit de l’ex-responsable de la Conformité normative de Podemos Mónica Carmona, dont la plainte a déclenché l’enquête, Montero a utilisé « une personne à la solde du parti », faisant référence à Arévalo -actuel conseiller ministériel-, « en tant qu’aidant pour elle. enfants. «

Le 27 juillet, cependant, Carmona a assuré devant le tribunal qu’il ne pouvait pas fournir de preuves à la cause car, lorsqu’elle a été démis de ses fonctions au sein du parti, elle n’a pas pu continuer à enquêter sur les faits.

Ils ont également comparu devant le juge d’instruction le directeur de Podemos, Rocío Esther Val, et le trésorier du parti, Daniel de Frutos. Tous deux se sont rendus devant les tribunaux de la Plaza de Castilla, suite à une enquête à la demande du parquet de Madrid.

Val et De Furtos Ils ont confirmé qu’Arévalo ne gardait pas les enfants de Montero, soulignant qu’elle était une responsable politique de la formation «violette» qu’elle recevait à l’époque du groupe parlementaire, et non du parti, et que le coût électoral du déplacement à Alicante était endossé à l’époque par le Cour des comptes.

Le juge Escribano mène les enquêtes après que le chef du tribunal d’instruction numéro 42 de Madrid, en charge de l’affaire dite « Neurona », a ordonné en mars « engager une procédure indépendante » sur les faits signalés par l’ancien responsable de la conformité réglementaire de Podemos Mónica Carmona lorsqu’il estimait que « pourrait constituer un crime ». Bien que les parties aient fait appel, le « cas de nounou » a été renvoyé à son tour au tribunal d’instruction numéro 46 de Madrid.