L’ancienne joueuse de basket de Rutgers draine un tir incroyable pour ses élèves

Vous l’avez maintenant vu : une enseignante de troisième année arrive de la gamme Steph Curry avec le chocolat chaud de ses élèves en ligne. Ensuite, deux dribbles rapides, quelques pas en avant, et… rien n’est pari net ! Des moustaches de Miss Suisse pour tous les Razmoket.

Les étudiants de la Holy Trinity de Washington DC feraient bien de parier sur leur professeur tout l’hiver. Il s’avère que cette enseignante, Kathleen Fitzpatrick, a vidé trois fois plus longtemps que ses élèves de troisième année n’ont attaché leurs propres chaussures. Elle a joué collégialement à Rutgers après avoir commencé sa carrière à St. Joseph’s.

La gardienne des Maryland Terrapins Kaila Charles (5) passe devant la gardienne des Rutgers Scarlet Knights Kathleen Fitzpatrick (10) lors d’un match de basket-ball féminin Big 10 entre l’Université du Maryland Terrapins et les Rutgers Scarlet Knights le 1er février 2018, au Xfinity Center, à College Park , Maryland. Le Maryland a battu Rutgers 88-60. (Tony Quinn/Icon Sportswire via .)

« Mme Fitz », comme l’appellent ses élèves, a commencé 16 matchs pour Rutgers au cours de sa seule saison avec les Scarlet Knights. Le meilleur match de la gardienne de 5’9″ est venu contre le Wisconsin lorsqu’elle a drainé trois points à 3 points. C’est un exploit impressionnant, étant donné que c’était un match Big Ten sur la route. Mais ce n’est pas comme si le chocolat chaud était en jeu.

« Je joue habituellement au basket avec les enfants à la récréation, et je ne le prends pas vraiment à la légère », a déclaré Fitzpatrick au SportsCenter d’ESPN. « Je joue aussi fort que je peux. Je viens de ramasser une balle et j’ai dit – c’était un vendredi après-midi – que si je fais ce coup, nous aurons du chocolat chaud lundi en classe … Je viens de le lancer et c’est parti dans. »

COLLEGE PARK, MD – 01 FÉVRIER: Kathleen Fitzpatrick # 10 des Rutgers Scarlet Knights manipule le ballon contre les Maryland Terrapins au Xfinity Center le 1er février 2018 à College Park, Maryland. (G Fiume/Maryland Terrapins/.)

Le chocolat est peut-être chaud, mais Mme Fitz est glaciale.