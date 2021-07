L’ancienne Kaley Cuoco de Big Bang Theory se souvient hilarante d’avoir joué sa première scène de sexe pour l’hôtesse de l’air

Grâce à The Big Bang Theory et The Flight Attendant, Kaley Cuoco a pu montrer différentes facettes d’elle-même à travers les personnages de Penny et Cassie Bowden. Et occasionnellement, elle devait réaliser des scènes intimes. Alors que Cuoco a filmé des scènes de chambre à coucher sur Big Bang Theory, Flight Attendant a en fait présenté une scène de sexe – et dans le premier épisode à cela. Comme on peut l’imaginer, l’actrice a eu du temps à naviguer sur ce territoire inconnu, et elle a rappelé de manière hilarante l’expérience de faire sa toute première scène de sexe dans la série HBO Max.