L’ancienne marque RadioShack pourrait-elle être redéfinie à travers… DeFi ?

RadioShack était un label technologique à la fin des années 1990. Les grands magasins ont dominé l’émergence de nouvelles innovations technologiques, lorsque les ordinateurs personnels, les téléphones portables, les imprimantes et autres ont commencé à arriver sur le marché et ont été le théâtre d’une course rapide pour devenir un leader de l’innovation. .

Cependant, ces dernières années, la présence de grandes boîtes a diminué et RadioShack a été largement considérée comme une marque historique qui n’a pas réussi à s’adapter à la demande des consommateurs, investissant dans des magasins physiques sans optimiser son expérience d’achat en ligne. .

La marque centenaire de biens de consommation pourrait-elle vous faire battre le cœur à travers… DeFi ?

RadioShack est-il désormais un produit DeFi ?

Le site Web de RadioShack est désormais au centre d’une annonce pour un nouveau protocole DeFi, qui hébergera le jeton RADIO. Il existe une liste d’attente disponible pour les notifications anticipées, les communautés Discord et Telegram sont établies, et oui, il existe un livre blanc RadioShack DeFi sur Github. La plate-forme cherchera à infuser le jeton RADIO en tant que « hub » d’un modèle essentiellement en étoile qui adopte une approche unique par rapport aux DEX traditionnels :

Oh, et vous pouvez également acheter en ligne pour vos besoins en matériel technologique.

C’est la dernière tournure unique et inattendue de la cryptographie alors que DeFi continue de bien performer pour clôturer l’année. Les protocoles qui mettent davantage l’accent sur les produits DeFi, y compris ceux d’Avalanche (AVAX) et de Terra (LUNA), sont récemment entrés dans le top 10 des capitalisations boursières des crypto-monnaies.

Selon le livre blanc de RadioShack, Polygon (MATIC) sera une chaîne cherchant à s’intégrer dans sa « topologie d’étoile de mer ». | Source : MATIC-USD sur TradingView.com

Regarder vers l’avenir

Oui, la part de la marque dans les crypto-monnaies (en particulier les NFT) a considérablement augmenté ces derniers mois. Cependant, cette décision ne figurait certainement pas sur notre liste restreinte au début de 2021. C’est une entrée de marque étrange à partir d’une image d’entreprise qui était essentiellement basée sur le maintien de la vie.

Selon le site Web mis à jour de RadioShack, l’effort est mené par la personnalité de longue date des médias sociaux, Tai Lopez, et son partenaire commercial Alex Mehr. Les deux commenceront la plate-forme avec une fonction d’échange. Selon le livre blanc, la plate-forme cherchera à tirer parti des entreprises de commerce électronique de détail (et répertorie toujours les partenaires de la plate-forme dans l’espace de vente au détail traditionnel, notamment Pier 1, Linens N Things et Stein Mart) et apportera le protocole DeFi Atlas USV pour la liquidité du protocole.

Je ne peux pas dire que je m’attendais à voir un protocole DeFi qui aurait Pier 1 comme partenaire sur la liste de si tôt, mais encore une fois, rien ne devrait plus nous surprendre dans cet espace. Qui sait, peut-être que les programmes de fidélité Blockbuster NFT et Bed Bath ‘N Beyond blockchain se profilent à l’horizon.

À ce stade de la cryptographie, tout est possible.

Image vedette de Fortune.com, graphiques de TradingView.com