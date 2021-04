L’ancienne meilleure amie et assistante de Tina Turner exprime ses regrets d’avoir écrit Tell-All ⋆ .

Instagram

S’arrêtant à «This Morning Tuesday», Eddy Armani, qui a travaillé comme assistant de l’icône de la musique pendant 20 ans, admet qu’elle a écrit le livre révélateur de 1998 pour attirer son attention.

Une des choses qui Tina TurnerL’ancien meilleur ami et assistant d’Eddy Armani regrette d’avoir écrit un récit sur l’icône de la musique à la fin des années 90. S’arrêtant à «This Morning Tuesday» le 13 avril, Eddy a admis qu’il avait fait cela pour attirer son attention.

Au cours de l’interview, Eddy a révélé qu’il voulait vraiment rencontrer le chanteur de «What’s Love Got to Do With It» quand il était enfant. Il a réalisé son rêve en devenant le meilleur ami de la chanteuse et en tant qu’assistant personnel de Tina pendant plus de 20 ans, jusqu’à ce qu’ils se disputent après qu’elle a commencé à sortir avec son deuxième mari, Erwin Bach.

«Lui et moi n’avons pas tardé. Erwin ne m’a pas aimé depuis le début », a expliqué Eddy. «Je pense que ce qu’il n’aimait pas, c’était la façon dont j’étais un tel fan, et Tina et moi étions deux petits pois dans une cosse, et il ne pouvait pas le supporter. Je ne sais pas, peut-être qu’il a pensé: “J’ai Tina, je vais devoir aussi avoir Eddy.” Ce n’était pas comme ça.

Il a ensuite discuté du mémoire intitulé «The Real T» qu’il a publié en 1998, ajoutant qu’il avait écrit ceci pour attirer son attention. «Elle n’a pas fait de commentaire sur le livre et elle ne m’a pas combattu sur le livre… Cela nous a divisés, ce dont je suis triste. Si j’avais eu le choix aujourd’hui, je n’aurais pas écrit le livre. Non, je ne l’aurais pas fait », dit Eddy.

Eddy a alors précisé que ses «intentions n’étaient jamais de blesser Tina ou d’aller contre elle. Qu’est-ce que c’était, j’essayais d’attirer son attention… Je l’ai fait dans le mauvais sens. Je l’admets. J’adore Tina… C’est très émouvant.

Au cours de l’interview, Eddy a ensuite révélé qu’il avait regardé le récent documentaire de Tina sur HBO “Tina»Et qu’il est content de la voir heureuse. «Quand j’ai vu le documentaire pour la deuxième, troisième fois, je me suis simplement dit: ‘Elle est heureuse. Elle va bien. Elle est entre de bonnes mains. Indépendamment de lui, je l’aimais ou pas, il s’occupait de ma fille et c’est tout ce qui me préoccupe », a-t-il expliqué.

