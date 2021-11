L’ancienne météorologue montre ses charmes dans un ensemble floral

Yanet García avec un ensemble de fleurs ravit le regard des fans | Instagram

La coquette ex fille météo Yanet García a une nouvelle fois réussi à faire monter la température d’une partie de ses millions d’admirateurs sur les réseaux sociaux où il a partagé les fruits de ses exercices ardus et de sa bonne alimentation.

L’ancienne animatrice du célèbre programme Hoy a profité de son compte Instagram officiel pour inviter ses followers à rejoindre son compte OnlyFans, où il semble qu’elle mettra en ligne du contenu spécial.

Il ne fait aucun doute que Yanet García est l’une des mannequins, influenceuses et présentatrices mexicaines les plus attrayantes de tout le pays et c’est pour cette raison qu’elle a profité de sa silhouette spectaculaire pour ouvrir ses OnlyFans et gagner un peu plus d’argent.

A cette occasion, le également actrice Il en a profité pour promouvoir son profil sur et inviter ses followers à s’abonner.

Via son compte Instagram officiel, Yanet a partagé une vidéo qui, au-delà de voler le look de ses admirateurs, avait pour mission de promouvoir un autre de ses réseaux sociaux, sa plateforme OnlyFans, où les gens partagent du contenu avec de petits vêtements et les followers paient pour voir de tels photos ou vidéos.

Dans la vidéo, l’influenceuse est vue dans ce qui semble être une chambre en literie avec beaucoup de transparence et un motif fleuri sur le devant.

Dans l’enregistrement, García se déplace assez coquettement sur un fauteuil, révélant certains de ses charmes physiques.

Il convient de noter que la publication n’était partagée qu’avec la description de « OnlyFans » et un peu de feu, cependant, en quelques heures, elle comptait déjà plus de 170 000 reproductions, ce qui montrait clairement que les gens étaient extrêmement intéressés par le contenu qu’ils peuvent voir sur leur autre plateforme.

Parmi les commentaires que l’on peut voir dans la publication, certains reconnaissent que c’est la meilleure vidéo qu’il a téléchargée sur son compte Instagram officiel, tandis que d’autres reconnaissent qu’elle est belle.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DE YANET GARCÍA.

Cependant, il convient de mentionner que tous les commentaires ne sont pas positifs, car quelques utilisateurs ont clairement indiqué qu’ils n’allaient pas se rendre chez OnlyFans pour payer un abonnement lorsqu’ils téléchargeraient le même contenu sur Instagram.

C’est-à-dire que dans le réseau social de la caméra, ils peuvent avoir accès audit matériel gratuitement et d’autres ont confirmé que le contenu de l’autre réseau social était mauvais, ils ne paieraient donc pas.