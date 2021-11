L’ancienne météorologue Yanet García de rosa fait monter la température

Yanet García dans un ensemble de bandes roses fait rêver les fans | Instagram

Le beau ex fille météo Yanet García a une nouvelle fois réussi à faire monter la température d’une partie de ses millions d’admirateurs avec une simple photographie partagée hier dans laquelle il exposait sa grande figure.

C’est vrai, une fois de plus, l’animatrice et influenceuse mexicaine a émerveillé ses millions d’adeptes avec sa beauté inégalée.

A cette occasion, il a ravi ses millions de followers à travers ses réseaux sociaux, en partageant une photo coquette dans laquelle il montrait sa silhouette.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la ex “chica del clima” compartió una probada del contenido que prepara para su sitio exclusivo de OnlyFans, al compartir una fotografía en la cual aparece posando con un conjunto en color rosa que no dejó mucho a l’imagination.

Comme prévu, cette publication n’est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux, car en une seule journée de partage, elle a plus de 320 000 likes et a été remplie de commentaires où ses followers se sont rendus à sa beauté.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE YANET GARCÍA.

De plus, l’actrice aztèque a également complété sa tenue avec ses cheveux dénoués avec des vagues et un maquillage délicat.

Il convient de noter que Yanet García est devenue l’une des influenceuses les plus importantes du moment, puisque seulement sur son profil Instagram, elle compte plus de 14,3 millions de followers.

C’est le réseau préféré de la présentatrice, car c’est là qu’elle montre constamment des aperçus de son contenu exclusif.

La mannequin et actrice mexicaine de 30 ans propose son contenu exclusif sur le site susmentionné pour une valeur mensuelle de 20 dollars et est en fait l’une des célébrités mexicaines qui gagne le plus d’argent sur ladite plateforme.

D’autre part, en plus d’être chauffeur, mannequin, météorologue ; Yanet Elle est certifiée en tant qu’entraîneur, elle est donc capable de mettre des routines à d’autres personnes, c’est-à-dire que si vous voulez avoir un corps comme le sien, vous pouvez vous approcher d’avoir une routine.

Bien sûr, il ne faut pas oublier que tout exercice doit être bien complété par un régime réalisé par un spécialiste.

La vérité est que le modèle est un exemple à suivre pour des millions de personnes et a montré qu’elle seule a pu avancer sans un homme à ses côtés.