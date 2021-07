L’ancienne milieu de terrain du Bayern Munich, Lena Lotzen, parle de devenir entraîneur de la DFB

En mars, l’ancienne milieu de terrain du Bayern Munich, Lena Lotzen, a annoncé qu’elle mettait fin à sa carrière de joueur après avoir subi de nombreuses blessures aux jambes. Maintenant, la joueuse autrefois prometteuse a décidé que la prochaine étape de sa carrière était d’entrer dans les rangs des entraîneurs. Lotzen a été nommé entraîneur adjoint de l’équipe nationale féminine des moins de 16 ans d’Allemagne.

Lotzen a reçu sa première licence d’entraîneur au cours de sa carrière de joueuse, selon le directeur sportif de l’équipe nationale Joti Chatzialexiou.

À propos de la fin de sa carrière de joueuse, Lotzen a déclaré: «J’ai pu très bien utiliser l’année écoulée pour cela. Petit à petit, j’ai dû accepter que mon corps ne permette plus le football à ce niveau.

Lotzen a connu le plus haut des hauts et le plus bas des bas en tant que joueur. Elle croit que cette expérience l’aidera à devenir entraîneure.

« Mon expérience en tant que joueur peut être très importante dans ce contexte. J’ai remarqué tout ce que peut consister la vie d’un athlète. J’étais au sommet. Je suis champion d’Europe, champion d’Allemagne, vainqueur de la Coupe DFB. J’ai emporté tout le positif avec moi. Mais j’ai aussi dû faire l’expérience du côté négatif du sport à cause de mes blessures. Je me suis battu pendant longtemps pour pouvoir à nouveau accéder à 100%. Malheureusement, mon corps n’a plus permis que cela se produise. C’était une prise de conscience amère. Je pourrai certainement dire aux jeunes joueurs que les choses ne vont pas toujours en s’améliorant, mais que les choses peuvent aller dans la mauvaise direction de temps en temps. La clé est de rester sur la bonne voie et de ne pas abandonner trop tôt. »

Lotzen jouait avec les garçons de sa ville natale de Würzburg jusqu’à l’âge de 15 et 16 ans. Ce n’est qu’après son passage au Bayern qu’elle a pu s’entraîner avec des filles de son âge. Lotzen connaît l’importance de former les filles du même âge que les garçons.

“Quand j’avais 17 ans, je suis passé au FC Bayern et j’y ai joué avec des joueurs de mon âge. C’était très important parce que sinon j’aurais peut-être perdu le plaisir. C’était la première fois que j’étais confronté à des sujets tels que l’alimentation saine, le soutien psychologique ou la musculation structurée. Cela aurait certainement pu commencer trois ou quatre ans plus tôt. Et c’est exactement là que nous commençons déjà en surveillant de près les joueurs.

Elle se souvient également du moment exact où elle s’est rendu compte que le football pouvait non seulement être son passe-temps préféré, mais qu’il pouvait devenir sa profession si elle travaillait assez dur.

“Extrêmement important. C’est alors que j’ai développé pour la première fois le sentiment que le football n’était peut-être pas seulement un passe-temps, mais qu’il pouvait devenir ma profession. Juste un exemple : dans mon club d’origine, j’avais exactement un jeu de maillots. Au DFB, nous étions entièrement équipés de haut en bas. Je pensais déjà : « Oh, incroyable. C’est un autre monde ici. » Ce fut pour moi une motivation supplémentaire et un moment extrêmement formateur. Je souhaite à chaque fille cette expérience. Je donnerais ces souvenirs pour rien.

Lotzen envisage actuellement de faire partie de l’équipe allemande des moins de 16 ans pour le prochain cycle de deux ans.