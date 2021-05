L’ancienne Miss Univers est cotée en bourse avec une société de cannabis

. La Colombienne Paulina Vega, Miss Univers 2014, fait des gestes lors d’un entretien avec l’. à Bogotá, le 16 novembre 2016.

Ancienne Miss Univers 2014 et aujourd’hui femme d’affaires, associée et fondatrice de la société ‘Flora Growth, Paulina Vega Diepa, en charge de la production de cosmétiques dérivés du canabbis, est cotée depuis le 11 mai à la Bourse de New York, sur le marché du Nasdaq.

«Pour nous, il est très important de célébrer une réalisation aussi importante que d’être cotée sur la deuxième plus grande bourse du monde. Être capable de participer à un marché ouvert est très significatif et illustre le fait que le Nasdaq est prêt à soutenir le syndicat du cannabis, les entreprises qui investissent en Colombie et qui font bien les choses. Nous avons une stratégie gagnante, le capital pour l’exécuter et une excellente équipe pour la mettre en œuvre », a déclaré Luis Merchán, PDG de Flora Growth Corp Colombia, dans des déclarations citées par La Republica.

Flora Growth est une entreprise basée à Toronto, au Canada, mais qui a son exploitation et sa production agricole de cultures de marijuana sur le territoire colombien, dans la région de Lebrija (Santander), où elle dispose d’un permis de culture en plein air de 200 hectares gratuit, et dont le semis continue de se développer dans diverses régions du pays.

«L’entreprise possède une ferme de cannabis biologique de 200 hectares à Lebrija, Santander. Dans le secteur des cosmétiques, l’entreprise dispose de 50 licences et est en train d’agrandir son usine de production », déclare Luis Merchán, président de Flora Growth Corp.

Cette société a parié que Paulina Vega serait son partenaire dans la firme Flora Beauty, avec les marques Mind Naturals et O, une entreprise dédiée à la cosmétique et aux soins de la peau avec des infusions de CBD ou de cannabidiol, un composant low-cost, de caractère non psychoactif. dérivé de plantes de cannabis et de chanvre.

“Nous sommes très enthousiastes parce que nous développons des produits de la meilleure qualité (..) Nous avons notre culture en Colombie, ce qui me rend extrêmement fier car nous sommes en mesure d’exporter des produits de haute qualité”, a déclaré Paulina Vega, dans des déclarations citées par Noticias Caracol.

«Je suis ravi de l’opportunité de développer des produits de beauté qui raviront les consommateurs avec des expériences positives et les aideront à vivre plus sainement chaque jour. Sur la base de mes expériences passées en matière de branding, je sais que je peux aider Flora Beauty à se développer à l’échelle mondiale, en particulier dans ce nouvel espace de beauté CBD. ” L’ancienne reine a ajouté.

De cette manière, Paulina devient la première ancienne Miss Univers à se débarrasser des préjugés sociaux, à démarrer son nouveau projet de travail, une entreprise de production et d’élaboration d’articles de consommation à base d’éléments dérivés de la marijuana ou du cannabis.

“L’industrie du cannabis connaît une croissance exponentielle parce que de nombreux avantages ont été trouvés, non seulement pour les soins de la peau que mes produits ont évidemment, mais aussi pour les problèmes de vêtements et d’anxiété”, a déclaré le modèle du Caracol Show.

Pourquoi le succès de Flora Growth?

Comme indiqué ci-dessus, la production agricole en extérieur que l’entreprise développe nécessite des coûts de production inférieurs à ceux requis pour les cultures hydroponiques ou en serre en intérieur.

“Il ne coûte à Flora Growth que six cents de cultiver un gramme de fleur séchée pour du cannabis de qualité médicinale en Colombie, contre environ 1,25 $ US le gramme à l’intérieur en Amérique du Nord”, a déclaré le PDG Luis Merchán dans une interview à CNN Business. introduction en bourse (IPO).

De même, M. Merchán a établi la différence de fonctionnement par rapport aux autres entreprises qui ne cultivent pas leurs cultures en Amérique du Sud, car il faut du temps aux entreprises pour obtenir l’approbation du gouvernement colombien pour les licences et l’enregistrement pour établir des installations de cannabis.

En fait, il a indiqué que les grandes entreprises qui vendent aux États-Unis et au Canada préfèrent cultiver leurs produits plus près de chez eux. Par exemple, Canopy Growth, une société canadienne de cannabis de premier plan dont le principal investisseur est Constellation Brands, propriétaire de Corona, a annoncé l’année dernière qu’elle mettrait fin à ses activités de croissance en Colombie pour se concentrer davantage sur les fournisseurs locaux du monde entier.

Selon Blu Radio, cette société a une valeur marchande de 57 millions de dollars et, après l’offre d’achat d’actions, elle atteindra 107 millions de dollars.

Cependant, via CNN, Merchán a ajouté qu’il pensait que les marchés légaux du cannabis et du CBD, qui se développent rapidement à mesure que de plus en plus d’États et de pays légalisent la vente de marijuana à des fins récréatives et médicales, peuvent accueillir de nombreux joueurs.

“Nous avons de solides installations de croissance et nous avons l’intention d’utiliser le capital de la vente d’actions pour étendre nos opérations aux États-Unis, nos infrastructures en Colombie et notre équipe de vente dans le monde entier”, a déclaré Merchán.

Le journal La Republica a établi que récemment la société avait acquis un laboratoire à Bogotá avec une technologie de pointe et plus de 1 600 mètres carrés. Des initiatives qui les préparent à se développer dans les pays d’Australie, des États-Unis et d’Europe.

Enfin, le directeur a conclu en disant que «l’industrie mondiale du cannabis connaît une croissance explosive et la réglementation autour du cannabis continuera de baisser à un niveau où elle pourra évoluer en tant que produit agricole et qui ouvrira les portes à Flora Growth pour dominer. la demande mondiale de cannabis », a-t-il déclaré.

