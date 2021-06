. L’ancienne Miss Univers Ximena Navarrete est enceinte

Ximena Navarrete est sortie de l’excitation, après avoir révélé à ses fans l’une des nouvelles qu’elle attendait le plus : elle est enceinte et est presque à mi-chemin de sa grossesse pour pouvoir bientôt avoir son bébé dans ses bras.

La nouvelle a été révélée par l’ancienne Miss Univers elle-même, qui a utilisé ses réseaux sociaux pour partager la bonne nouvelle, et ce à travers deux beaux messages.

Dans le premier, l’ancienne reine de beauté mexicaine a posté l’image d’une échographie, dans laquelle elle a officiellement présenté la première image de son bébé et a avoué qu’elle sautait de joie à un moment de sa vie qu’elle attendait avec beaucoup d’enthousiasme.

« Mon ciel est peint en couleurs avec l’esperado arc-en-ciel le plus désiré et le plus attendu de ma vie. Mon bébé, tu ne peux pas imaginer à quel point nous avons rêvé de t’avoir dans notre famille. Nous vous aimons et nous espérons de tout notre cœur, amour et espoir », a déclaré la Mexicaine, qui a remporté la couronne de Miss Univers en 2010.

La nouvelle prend une importance particulière pour Ximena Navarrete et son mari, l’homme d’affaires Juan Carlos Valladares, qu’elle a épousé il y a quatre ans, après avoir vécu une période difficile il y a deux ans après avoir perdu son premier bébé, des semaines après avoir appris qu’elle était enceinte. .

L’actrice également de la telenovela “La Tempestad”, dans laquelle elle a joué aux côtés de William Levy, a partagé un deuxième message où elle se vantait de la couverture du magazine Hola ! où elle a reconfirmé la nouvelle de sa grossesse, posant avec son mari.

Ximena en a profité pour remercier le médecin qui l’a conseillée et soignée au milieu de ce processus pour mener une grossesse en santé.

“Merci infiniment cher @drgerardobarroso de faire partie de notre famille et de notre histoire. Dieu merci, nous avons pu trouver le meilleur médecin qui soit pour nous aider sur cette voie. Éternellement reconnaissante à vous et à votre équipe @clinicanascere d’avoir existé », a déclaré l’ex-reine, montrant que se relancer pour réaliser son rêve d’être mère n’a pas été exactement rose.

« Cela n’a pas été une route facile, plus tard je pourrai vous le dire et en parler. Pour l’instant, vous retrouverez une grande partie de notre histoire et de ce que nous avons vécu dans les pages de la dernière édition de @hola_mx, qui, comme toujours, me permettent de m’exprimer en respectant chaque mot qui sort de ma bouche. Merci beaucoup l’équipe HOLA ! », a ajouté la deuxième Miss Univers que le Mexique a eu.

Et bien que Ximena n’ait pas encore révélé le sexe de son bébé, elle a été claire en commentant son temps de gestation total et en a profité pour demander à ses fidèles abonnés Instagram de lui dire quel sexe ils pensent que son bébé sera, tout en dédiant des mots affectueux à elle à son mari.

“Je suis enceinte de 4 mois, Dieu merci tout va très bien jusqu’à aujourd’hui que pensez-vous que ce sera ? Garçon ou fille? 💙💗 @jcvalladares je t’aime”, a également conclu le présentateur.

Des commentaires tels que “quelle joie Ximena !!! ❤️ Félicitations!”, “Je t’envoie beaucoup de bénédictions”, “Félicitations quelle grande joie ❤️” et “quelle émotion !!! Les temps de Dieu sont parfaits ! Bénédictions », étaient quelques-uns des commentaires que l’heureux couple a reçus après leur annonce.

Le bébé naîtra à la fin de cette 2021.