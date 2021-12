L’ancienne numéro un britannique et numéro quatre mondial du tennis Johanna Konta annonce sa retraite à 30 ans

Johanna Konta a annoncé sa retraite du tennis professionnel à l’âge de 30 ans.

L’ancienne numéro un britannique et numéro quatre mondial s’est rendue sur les réseaux sociaux pour publier une déclaration à la suite de sa décision et était « reconnaissante » pour la carrière qu’elle avait eue.

Konta a pris sa retraite du tennis professionnel, à l’âge de 30 ans

En 2017, elle est devenue la première femme britannique à atteindre les demi-finales de Wimbledon en 39 ans, propulsant sa carrière vers de nouveaux sommets.

La déclaration de Konta était sincère et elle a remercié tous ceux qui l’ont aidé tout au long de sa carrière.

« Reconnaissant », a ouvert Konta. «C’est le mot que j’ai probablement le plus utilisé au cours de ma carrière et c’est le mot qui me semble le mieux l’expliquer à la fin.

« Ma carrière de joueur est terminée et je suis incroyablement reconnaissant pour la carrière qu’elle s’est avérée être.

Konta n’a peut-être pas remporté de titre du Grand Chelem dans sa carrière, mais a enregistré tant de réalisations remarquables

«Toutes les preuves indiquaient que je n’étais pas en train de « faire » dans cette profession. Cependant, ma chance s’est matérialisée dans les personnes qui sont entrées dans ma vie et a eu un impact sur mon existence d’une manière qui a transcendé le tennis.

«Je suis tellement reconnaissant pour ces gens. Tu sais qui tu es.

«Grâce à ma propre résilience et grâce aux conseils des autres, j’ai pu vivre mes rêves. Je suis devenu ce que je voulais et ce que je disais quand j’étais enfant.

« À quel point je me considère comme incroyablement chanceux.

« Comme je suis reconnaissant. »

La course de Konta en demi-finale de Wimbledon en 2017 ne doit jamais être sous-estimée

Compte tenu du talent qui s’est développé dans le tennis féminin britannique au fil des ans, les réalisations de Konta ont été extrêmement impressionnantes.

En 2017, elle a atteint la quatrième place mondiale, ce qui l’a accompagnée en demi-finale de trois des quatre tournois du Grand Chelem, dont Wimbledon.

Parallèlement à ces statistiques, elle a détenu le record de numéro un britannique pendant 310 semaines avant d’être dépassée cette année par la championne de l’US Open Emma Raducanu et a remporté quatre titres WTA (Women’s Tennis Association) sur la tournée.

