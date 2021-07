L’ancienne olympienne Dominique Dawes offre son soutien à Simone Biles ⋆ .

in

Triple olympien Dominique Dawes était le visage de la gymnastique américaine dans les années 1990.

Elle a été championne nationale senior du concours multiple en 1994 et a participé aux Jeux olympiques de 1992, 1996 et 2000. Elle a été la première athlète noire – homme ou femme – à remporter une médaille d’or en gymnastique aux Jeux olympiques et la première à remporter une médaille olympique individuelle pour les exercices au sol.

Les réalisations historiques et le sourire éclatant de la native du Maryland ont fait d’elle une icône et l’ont fait faire la couverture de magazines et de boîtes de céréales.

Maintenant, l’athlète emblématique est de retour dans l’actualité, montrant cette fois son soutien à la gymnaste vedette actuelle Simone Bilès, qui s’est retiré de la compétition aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, actuellement en cours au Japon après un an de retard en raison de la pandémie de coronavirus.

L’ancienne championne olympique Dominique Dawes (à gauche) a des paroles de sagesse et de soutien pour l’actuelle gymnaste vedette des Jeux olympiques Simone Biles (à droite), qui s’est retirée de la récente compétition aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. (Photos de Pete Marovich/. et Laurence Griffiths/.)

“Elle doit faire ce qui est le mieux pour Simone”, a déclaré Dawes à Zenger News dans une interview.

« En fin de compte, c’est elle qui doit vivre sa vie. Juste comme [Japanese-American world tennis champion] Naomi Osaka, qui a pris la décision de ne pas participer à une conférence de presse parce qu’elle était préoccupée par sa santé mentale, les athlètes doivent pouvoir dire non », a déclaré Dawes. « S’ils sentent que c’est malsain pour eux, ils doivent pouvoir s’éloigner.

Compte tenu de ses propres expériences olympiques, elle a dit qu’elle pensait au “niveau de sacrifice et d’engagement et à ce qu’il a fallu pour gagner une place sur cette scène olympique”.

« Nous avons fait ce qu’on a dit de nous », a déclaré Dawes. « Dans les années 90, les gymnastes étaient littéralement entraînés à devenir des robots. C’est vraiment une bouffée d’air frais d’être une maman de 44 ans et d’écouter ma voix intérieure maintenant. »

Compétitrice en gymnastique pendant des décennies, Dawes a quitté sa famille pour s’entraîner à l’âge de 6 ans. d’accord pour sourire.

“Je pense qu’il est important que nos enfants profitent de leur enfance”, a-t-elle déclaré.

Dans le documentaire Art of the Athlete de l’année dernière, Dawes a parlé des abus sexuels commis par un ancien médecin américain de gymnastique. Larry Nassar que beaucoup de jeunes femmes, dont Biles, ont enduré. L’abus a été cité comme l’une des raisons pour lesquelles Biles a quitté les Jeux olympiques – et elle était la seule survivante de l’équipe de Tokyo 2020.

Dawes a déclaré que l’enquête sur les actions de Nassar “fait enfin la lumière sur une culture qui connaît des abus horribles, physiques et psychologiques”.

Dans son académie du Maryland, dit-elle, elle cherche à favoriser «un environnement sain» différent de celui qui a créé une culture qui a cultivé la maltraitance de tant de jeunes filles.

“Bien que j’aime le sport, cela peut être un environnement très épuisant”, a-t-elle déclaré à Zenger. « Ce que je propose est assez différent. Je veux que les gens aient une saine introduction au sport de la gymnastique. Il ne s’agit pas de créer des champions. Il s’agit davantage d’enfants heureux et en bonne santé qui grandissent pour devenir des adultes en bonne santé.

Depuis sa retraite en 2000, Dawes dirige son académie de gymnastique et est maintenant mère de quatre jeunes enfants.

