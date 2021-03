L’ancienne présidente par intérim de la Bolivie Jeanine Áñez entame une grève de la faim en prison

L’ancienne présidente par intérim de la Bolivie Jeanine Áñez, qui a été maintenue en détention préventive pendant quatre mois pour des crimes présumés de sédition, de complot et de terrorisme après la crise postélectorale de 2019, dans le cadre de l’affaire dite du «coup d’État», a a déclaré une grève de la faim, car « Il ne veut pas se battre. »

Áñez serait également déprimé, comme l’a révélé le président de l’Assemblée des droits de l’homme (APDHB), Amparo Carvajal, après avoir rendu visite à l’ex-président dans le prison pour femmes de Obrajes, où il est entré lundi dernier, rapporte Europa Press.

Selon Carvajal, Áñez « est en grève de la faim. Il ne veut pas se battre. Il a une dépression très forte et profonde. Personne n’a pu lui rendre visite, pas même ses proches, seulement son avocat », a rapporté le journal local. Temps. Malgré les tentatives de l’activiste pour l’encourager, Carvajal dit elle-même, Áñez a répété à maintes reprises que « Il veut mourir, parce que pourquoi vivre? »

Les enfants de l’ancienne présidente par intérim de la Bolivie Jeanine Áñez, lors d’une veillée ce jeudi devant le centre de détention où l’ancien président est incarcéré, à La Paz. STRINGER / .

Carvajal a visité la prison avec une délégation du Bureau du Médiateur après la refus des autorités pénitentiaires d’autoriser l’hospitalisation de l’ancienne présidente, dont les proches ont signalé qu’elle souffrait d’hypertension et de dépression.

De son côté, le régime pénitentiaire bolivien a publié ce jeudi une brève déclaration dans laquelle refusé « catégoriquement » versions qui assurent qu’Áñez est en grève de la faim et affirmaient que, selon le dernier rapport médical, l’état de santé de l’ancien président par intérim « est stable », rapporte Efe.

Quatre mois en attente de procès

Áñez a été arrêté samedi dernier et purge une peine de quatre mois en détention préventive dans l’attente d’un procès dans le cadre de l’affaire du «coup d’État», en raison des événements survenus après les élections générales boliviennes de 2019.

D’autre part, la fille d’Áñez, Carolina Ribera, reste en « veillée » à l’extérieur de la prison, en attente d’être autorisée à rendre visite à l’ancien président, et où des partisans de l’ancien président se sont également rassemblés pour exiger qu’elle soit transférée dans un centre médical.

Ribera a également indiqué qu’il rencontrerait des représentants de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) pour présenter le cas de sa mère. L’opposition a sévèrement critiqué l’arrestation d’Áñez et d’autres membres de son cabinet, la qualifiant de « détention politique », tandis que le gouvernement a réaffirmé qu’ils sont respecter tous les droits de l’ancien président.

Tension croissante dans le pays

Pendant ce temps, ce même jeudi, des milliers de personnes liées au gouvernement du président bolivien Luis Arce, ont défilé sous le slogan que l’emprisonnement de Jeanine Añez, deux de ses anciens ministres et anciens chefs militaires fait partie d’un acte de « justice » et non une «vengeance» pour le prétendu «coup» de 2019, rapporte Efe.

La mobilisation portait comme symbole principal le drapeau multicolore de Whipala, qui représente les peuples autochtones de la région andine du pays, et autour duquel ils s’articulaient. paysans, mineurs, ouvriers et un grand nombre de fonctionnaires.

Des partisans du gouvernement du président bolivien Luis Arce lors d’une manifestation à La Paz ce jeudi. MARTÍN ALIPAZ / .

En arrivant au cœur de La Paz, certains manifestants ont activé un bâton de dynamite qui, lorsqu’il a explosé, a servi d’impulsion pour chanter des cris contre les défenseurs de ce qu’ils considéraient comme le «coup d’État» qui a eu lieu en 2019 après le général frustré. élections de cet anus.

La marche massive est allée du nord au centre, contrairement à celles menées par les opposants au gouvernement d’Arce du sud au centre, quelque chose qui marque le symbolisme social de ses membres, certains issus des classes populaires tandis que les autres des secteurs de la classe moyenne.

Avec la manifestation des milliers de partisans du gouvernement à La Paz, l’atmosphère de polarisation en Bolivie s’est exacerbée, depuis les manifestations contre le Mouvement pour le socialisme (MAS) d’Arce et l’ancien président Evo Morales et le soi-disant « persécution judiciaire » ils ne se sont pas arrêtés dans d’autres régions.