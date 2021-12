L’ancienne princesse Mako du Japon sort en public pour la première fois depuis son départ de la famille royale

Mako Komuro a été photographié en public ce week-end pour la première fois depuis qu’il a quitté la famille royale du Japon. Mako a laissé derrière elle ses devoirs royaux et son style de vie pour épouser sa chérie d’université, Kei Komuro. Ils ont été aperçus ensemble à New York où ils vivent maintenant, sur des photos publiées par le New York Post.

Les Komuros ont déménagé dans le quartier de Hell’s Kitchen à New York, où ils auraient loué un appartement d’une chambre. Ils ont été vus sortir leurs bagages de l’aéroport JFK et se rendre ensemble dans leur nouvelle maison. L’ancienne princesse Mako aurait décliné une offre de 1,23 million de dollars en quittant la famille royale, mais certains observateurs étaient toujours choqués de la voir vivre selon des normes économiques aussi moyennes. Pourtant, selon un rapport de Curbed, son nouvel appartement coûte probablement plus de 5 000 $ par mois en loyer.

Princesse japonaise va vivre dans un appartement d’une chambre à New York avec son nouveau mari : https://t.co/s3KnuZjnsh Le mois dernier, la princesse Mako partagera les frais de loyer. Elle a également rejeté un paiement forfaitaire de 1,4 million de dollars, généralement versé aux femmes royales quittant la famille impériale. #Japon #Politique pic.twitter.com/WSSGyPXbiE – Maurie Ryan Jacobs (@jacobsjapan) 23 novembre 2021

Mako est la nièce de l’empereur du Japon Naruhito et la fille du prince héritier Fumihito et de son épouse, la princesse Kiko – anciennement Kiko Kawashima. Ses parents ont enfreint le protocole royal japonais à plusieurs égards lorsqu’ils se sont mariés, notamment le fait que Kiko était considérée comme la classe moyenne. Le mari de Mako était considéré comme un « roturier » par l’élite royale, et elle a donc été obligée de quitter complètement la famille royale pour être avec lui.

Mako et Komuro ont commencé à sortir ensemble en 2013, selon un rapport de PEOPLE, et se sont fiancés en 2017. Ils se sont rencontrés à l’Université chrétienne internationale de Mitaka, Tokyo, Japon, bien que tous deux aient également étudié à l’étranger. Certains enchevêtrements financiers sont apparus à l’époque et ont généralement retourné le public contre ce match, obligeant Mako et Komuro à attendre plusieurs années avant de prononcer leurs vœux.

À cette époque, le Conseil de la maison impériale japonaise a statué qu’il s’agissait d’une violation de la loi de la maison impériale pour Mako d’épouser Komuro tout en conservant le statut royal. Ils ne sont pas autorisés à vivre avec le reste de sa famille dans les quartiers impériaux.

Komuro travaille pour le cabinet new-yorkais Lowenstein Sandler LLP, après avoir obtenu son doctorat en droit de la Fordham University School of Law de New York. Jusqu’à présent, il n’a pas réussi l’examen du barreau d’État. Il n’est pas clair si Mako accepte également un emploi, bien qu’elle soit titulaire d’une maîtrise en études de musées d’art et de galeries de l’Université de Leicester. Pour l’instant, le couple s’installe dans la grande ville et espère probablement que l’attention sur eux s’estompera.