L’ancienne reine de Nuestra Belleza Latina a subi des abus sexuels

. Nastassja Bolívar a été agressée sexuellement par un parent pendant son enfance.

Nastassja Bolívar, lauréate de Nuestra Belleza Latina en 2011, fait partie des personnalités hispanophones qui ont fait savoir publiquement qu’elles avaient été victimes d’abus sexuels.

En 2018, Bolívar a fondu en larmes devant les caméras de l’émission de téléréalité “4 Days Before Yes” en avouant avoir été agressée sexuellement par un proche pendant son enfance.

« J’ai été violée quand j’étais enfant par un membre de la famille. Je ne l’utilise pas comme excuse, je l’utilise comme force. Je le vois comme cela a fait de moi la femme que je suis aujourd’hui », a déclaré la reine de beauté à l’émission de téléréalité Univision.

En évoquant la partie la plus difficile de l’épreuve qu’elle a traversée, Nastassja Bolívar a souligné qu’il lui était très difficile de voir que tout affectait une personne très proche : « Parce qu’elle était quelqu’un de la famille, elle a blessé quelqu’un de très proche. moi et je sais qu’il en a très mal. Je pense qu’il est important d’en parler enfin. Je n’ai jamais parlé de ça, même pas avec ma petite sœur qui est ma meilleure amie ».

Bolivar a exhorté les enfants à ne pas se laisser paralyser par la peur au cas où ils auraient été victimes d’abus sexuels : « Je veux que ces filles et ces garçons, parce qu’ils ne sont pas du même sexe, parlent et partent avec quelqu’un qui me fait confiance, je vous promettent qu’ils ne vous jugeront pas et qu’ils ne penseront pas que c’est de votre faute. Parle”.

Combien de temps avez-vous été victime d’abus sexuels?

Selon le site Univision, Nastassja Bolívar a été victime d’abus sexuels pendant deux ans avant d’avouer à ses parents l’expérience difficile qu’elle vivait.

La reine de beauté a remercié ses parents d’avoir cru en elle lorsqu’elle leur a dit qu’elle avait été agressée sexuellement par un proche, au point qu’ils ont décidé de déménager à la campagne afin qu’elle puisse surmonter ce qui s’est passé.

“J’ai eu beaucoup de chance que mes parents aient cru en moi quand ils ont découvert ce qui s’était passé”, a avoué Bolívar dans une interview avec Univision Entertainment.

Lejos de tomar un mal camino en su vida como consecuencia de los recuerdos de su pasado, Nastassja Bolívar manifestó que lo vivido la llenó de fuerza para seguir adelante: “Pude ser una drogadicta y muchas cosas en la vida y usar eso como excusa, y je ne l’ai pas fait. Je l’ai utilisé comme ma force ».

Nastassja Bolívar a remporté Nuestra Belleza Latina en 2011

Nastassja Bolívar a été la seule jeune femme d’origine nicaraguayenne à remporter une édition de Nuestra Belleza Latina, l’importante émission de téléréalité d’Univision qui a permis à de nombreuses femmes de commencer une carrière dans les médias aux États-Unis.

Au cours de son année de règne en tant que Nuestra Belleza Latina, Bolívar a participé à d’importantes productions d’Univision telles que “Sábado Gigante”.

Actuellement, la star fait partie du réseau de télévision Telemundo en tant qu’animatrice de l’émission de divertissement “Latinx Now”.

Nastassja Bolívar est également connue dans l’industrie du divertissement pour avoir été la représentante du Nicaragua dans Miss Univers 2013.