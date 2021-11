L’ancienne responsable d’Activision Blizzard, Jen Oneal, a été payée moins que son homologue masculin – rapport

De nouveaux rapports suggèrent que Jen Oneal, Activision BlizzardL’ancien co-responsable de l’entreprise qui a quitté la direction de l’entreprise au bout de trois mois, s’est vu proposer la parité salariale avec son collègue (homme) Mike Ybarra après sa démission de l’entreprise.

Selon de nouveaux rapports d’IGN qui mettent en lumière certaines des communications internes d’Oneal, la directrice de studio sortante dit qu’on ne lui a offert un contrat égal qu’après avoir démissionné de son poste – ce n’est pas un look idéal alors qu’Activision Blizzard est actuellement embourbé dans des poursuites pour harcèlement sexuel et discrimination. .

« Jen et moi avons partagé avec la direction que nous voulions être payés de la même manière pour co-diriger Blizzard ensemble », a déclaré Ybarra dans un message Slack visible par les employés de Blizzard, dont une capture d’écran a été partagée avec IGN.

« Jen et moi étions tous les deux sur des contrats existants. J’ai couru [Battle.net] et elle a couru [Vicarious Visions] donc notre salaire était différent. La première fois que Jen et moi avons reçu un nouveau contrat, c’était la même chose pour nous deux pour le nouveau co-leader des rôles de Blizzard, donc notre rémunération allait être la même. »

Oneal ajoute qu’elle et Ybarra avaient fait plusieurs demandes de parité salariale lorsqu’elles ont été promues chefs d’entreprise, et qu’elles ont apparemment été rejetées par l’entreprise.

« Lorsque Mike et moi avons été placés dans le même rôle de co-responsable, nous sommes entrés dans le rôle avec notre rémunération précédente, qui n’était pas équivalente », a écrit Oneal. « Cela est resté ainsi pendant un certain temps bien après que nous ayons fait plusieurs demandes rejetées pour le changer en parité.

Cela fait suite à des révélations encore plus explosives qui ont émergé de la société au cours des derniers jours, dont la plus accablante déclare que le PDG d’Activsion, Bobby Kotick, aurait été au courant des allégations contre la société depuis des années.

Ces nouvelles mises à jour sont les dernières d’une série de controverses d’Activision Blizzard qui ont été révélées à la suite de rapports selon lesquels la société a favorisé une culture toxique. Ces allégations ont été révélées à la suite d’un procès intenté par l’État de Californie pour intimidation, harcèlement et sexisme sur le lieu de travail.

Pour lutter contre les problèmes futurs de l’entreprise, Actvision a l’intention de lutter contre les abus sur le lieu de travail et d’améliorer ses pratiques d’embauche.

Un groupe d’employés pour les travailleurs d’Activision Blizzard King, A Better ABK, a organisé un débrayage pour protester contre les nouvelles allégations et a appelé à la démission de Kotick.