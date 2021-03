L’ancienne sénatrice Heidi Heitkamp calomnie vicieusement Gina Carano comme une «  nazie  » ⋆ .

L’ancienne sénatrice américaine Heidi Heitkamp a dénigré Gina Carano comme une «nazie» qui «traîne avec les suprémacistes blancs» lundi à la télévision nationale, une accusation que l’ex-actrice de Lucasfilm a rapidement condamnée.

«Qui était la femme dans ‘The Mandalorian’? Qu’a-t-elle fait? Elle a aimé quelque chose? Bill Maher, animateur de « Real Time with Bill Maher » de HBO, a demandé.

«C’est une nazie», a déclaré le démocrate du Dakota du Nord sans rien manquer.

L’ancienne sénatrice démocrate du Dakota du Nord, Heidi Heitkamp, ​​qualifie l’actrice mandalorienne Gina Carano de «nazie» qui «traîne avec les suprémacistes blancs»

Maher a repoussé l’accusation faite sans preuves, mais Heitkamp a doublé, accusant Carano d’être «impliquée avec des suprémacistes blancs» et spéculant si ses commentaires pouvaient être «sujets à diffamation».

«OK, tout le monde est nazi maintenant», a conclu Maher sarcastiquement, notant que «cela dépend de votre définition de la suprématie blanche» et que les «objectifs» pour définir certains mots ont «beaucoup changé».

«J’étais un gars dans une hotte du Klan», a ajouté Maher.

Heitkamp a conclu sa diatribe contre Carano avec un large jab aux républicains pour se concentrer sur la culture d’annulation et d’autres problèmes tels que le Dr Seuss.

«Ils lisent« Green Eggs and Ham », ce qui prouve que certains de ces sénateurs savent réellement lire», a-t-elle déclaré.

Carano a rapidement répondu aux allégations de Heitkamp, ​​utilisant son compte Twitter pour dénoncer un autre exemple de «la phase déshumanisante de la culture d’annulation».

«Ici, nous avons plus de la phase déshumanisante de la culture d’annulation. Répétez les mensonges encore et encore jusqu’à ce que la population les considère comme «vérité». Un langage faux, dérangeant et dégoûtant venant d’un ancien sénateur américain », a écrit Carano. « Vous saviez dès que vous l’avez dit que vous étiez responsable. »

L’ancienne star «mandalorienne» est bien trop familière avec les tenants et les aboutissants de la culture de l’annulation après que Lucasfilm l’a licenciée en février pour avoir partagé un message sur les réseaux sociaux mettant en garde contre la haine des gens pour avoir des opinions politiques différentes. Le message a suscité l’indignation, incitant une foule de Twitter à faire pression pour que l’actrice soit renvoyée pour être «antisémite» et «raciste». Selon les reportages du Hollywood Reporter, les gens de Lucasfilm «cherchaient une raison de la licencier pendant deux mois» et ont utilisé la nouvelle controverse pour la justifier.

«Gina Carano n’est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir», a déclaré un représentant de la société. «Néanmoins, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en raison de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables.»

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.