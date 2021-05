L’ancienne sous-marque Realme lance la sous-marque Dizo

Realme lui-même a commencé comme une sous-marque d’Oppo, et bien que ce soit en grande partie une société indépendante de nos jours, elle partage toujours beaucoup avec Oppo. Néanmoins, il semble que l’ancienne sous-marque adopte une stratégie similaire en lançant sa propre sous-marque, baptisée Dizo.

La nouvelle marque Dizo se concentrera sur les gadgets pour la maison intelligente, les divertissements intelligents et les accessoires, selon son site officiel. Le site Web ajoute qu’il s’agit de la première marque de l’écosystème Realme TechLife. Cet écosystème couvre tout, des téléviseurs intelligents et des caméras de sécurité aux écouteurs sans fil et aux brosses à dents électriques. En d’autres termes, il semble que les téléphones soient interdits pour le moment.

Le site Web révèle également que Dizo s’appuiera sur Realme pour la conception industrielle, la chaîne d’approvisionnement et l’expertise «AIoT». Dizo a également confirmé qu’il dispose de plus de 320 centres de service dans 310 villes indiennes, exploitant ostensiblement les ressources de Realme ici aussi.

Il n’y a pas de mot officiel sur les premiers produits de Dizo, mais au moins deux pronostiqueurs ont indiqué des écouteurs Bluetooth (à la fois dans le tour de cou et les véritables saveurs sans fil). Nous espérons que ce sont plus que de simples versions renommées des produits Realme existants, car nous avons plus qu’assez d’exercices de changement de marque dans le secteur des technologies grand public.

En tout état de cause, un communiqué de presse a confirmé que la marque «arrivera bientôt» en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, etc.