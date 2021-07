L’ancienne star d’Arrow, Stephen Amell, réagit au premier regard sur l’émission télévisée Hawkeye de Jeremy Renner

Stephen Amell sait une chose ou deux sur le maniement d’un arc et d’une flèche (et d’un costume de plume et de super-héros et d’une coupe de cheveux idiote) pour la télévision, et après huit saisons d’Arrow, il peut probablement être considéré comme le grand ambassadeur du médium pour le tir à l’arc, en supposant que personne des Jeux olympiques est bénévole. Cependant, de plus en plus d’archers se lèvent à l’horizon, alors que Jeremy Renner et Hailee Steinfeld sont sur le point de prendre le contrôle de Disney + pour Marvel’s Hawkeye, qui commencera à être diffusé le 21 novembre. Les fans ont eu leur premier aperçu officiel de la série cette semaine, et Amell avait les pensées. Eh bien, au moins une pensée.