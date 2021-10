L’ancienne star d’Arsenal Danielle Carter vise la gloire de la FA Cup contre l’ancien club alors que la hausse de Brighton se poursuit sous Hope Powell

Danielle Carter a jeté son dévolu sur une autre apparition en finale de la FA Cup le 5 décembre à Wembley.

L’attaquante de 28 ans a remporté la compétition à trois reprises au cours de son passage à Arsenal entre 2009 et 2020 – et son quatrième serait très spécial.

.

Carter aime la FA Cup et a même été joueur du match en 2016

Elle a marqué le vainqueur lors du dernier triomphe de l’équipe du nord de Londres en FA Cup, contre Chelsea en 2016.

Et, tout au long de sa brillante carrière, elle a également remporté trois titres de champion.

Cependant, dimanche, Carter cherchera à éliminer son ancien club alors qu’elle joue pour Brighton contre eux lors de leur affrontement en demi-finale de la FA Cup à Borehamwood.

Les Gunners ont pris un départ invaincu en Super League féminine sous la direction du nouveau manager Jonas Eidevall, mais l’équipe d’Albion de Carter pourrait provoquer un bouleversement.

.

Carter joue maintenant avec Brighton

Après deux graves blessures au genou qui ont affecté sa carrière, Carter a passé la saison dernière à Reading où elle a pu rester en forme, marquant quatre buts en 25 apparitions dans toutes les compétitions.

Ces progrès l’ont vue quitter les Royals et devenir la toute première joueuse pour laquelle Brighton Women a payé des frais.

Hope Powell, qui dirige le club depuis 2017, a joué un rôle déterminant dans sa signature.

Powell est arrivée au poste d’Albion avec une vaste expérience, notamment, elle a été le premier entraîneur national à temps plein pour l’Angleterre féminine et a duré 15 ans, gérant deux Coupes du monde et quatre championnats d’Europe.

Ces expériences lui ont été très utiles pour se produire au niveau du club. Sous sa direction, Brighton a fait d’importants progrès.

.

Powell aide Brighton à s’améliorer

Au cours de sa première saison complète en charge, Powell a promu les Seagulls en Super League féminine et le club a obtenu la licence de niveau 1 pour s’établir en tant que professionnels à temps plein.

L’ancien manager anglais a aidé Brighton à terminer neuvième en deux saisons consécutives, évitant ainsi la relégation.

La saison dernière, Brighton a obtenu son meilleur résultat en championnat en terminant la campagne à la sixième place et l’équipe de Powell a terminé en force, remportant six de ses neuf derniers matchs de championnat.

.

Brighton a le vent en poupe

La course impressionnante a commencé par une surprenante victoire 2-1 sur les futurs champions Chelsea à Kingsmeadow et ils étaient la seule équipe à battre les Blues la saison dernière.

Il y a également eu des victoires marquantes sur Tottenham Hotspur et Manchester United au Broadfield Stadium.

Ils n’ont pas perdu de temps l’été dernier en achetant Carter et en prêtant Rinsola Babajide à Liverpool.

L’ancien as d’Arsenal, Carter, était particulièrement attiré par les ambitions du club et par le travail de Powell – et cela porte ses fruits.

.

Carter et ici ses coéquipiers de Brighton se retrouvent désormais à la cinquième place de la WSL

Brighton est actuellement cinquième de la WSL, avec trois victoires à son actif en cinq matchs, et il compte six points de retard sur son adversaire en demi-finale de la FA Cup, Arsenal.

L’avenir du club semble certainement très prometteur et constitue une destination attrayante pour de nombreux joueurs afin de créer l’histoire dans cette équipe en constante évolution.

Brighton a récemment ouvert son nouveau terrain d’entraînement au American Express Elite Performance Center qui reflète son ambition d’atteindre le succès national et de se faire une place sur la scène européenne.

Les femmes de Brighton utiliseront les mêmes installations que l’équipe masculine et elles espèrent pouvoir créer une voie permettant aux starlettes de l’académie de réaliser leurs rêves et de percer dans le football professionnel.

Et avec l’équipe masculine de Brighton qui occupe également la cinquième place de la Premier League, les choses semblent de plus en plus brillantes dans tous les domaines sur la côte sud.

Une victoire en demi-finale de la FA Cup pousserait les femmes de Brighton encore plus loin dans leur quête de gloire.

.

Carter mènera probablement la ligne contre Arsenal ce week-end