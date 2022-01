L’ancienne star d’Arsenal, Jack Wilshere, plaide pour le transfert des clubs intéressés … « mais pas Tottenham » dans une vidéo parodie amusante alors que la fenêtre de janvier s’ouvre

L’ancienne star d’Arsenal, Jack Wilshere, a publié une vidéo de plaidoyer de transfert, disant à tous les clubs intéressés qu’il est » en forme, prêt et disponible pour des offres » à l’ouverture de la fenêtre de janvier.

Mais il a dit à Tottenham de ne pas s’embêter, bien sûr.

Jack Wilshere a passé du temps à Arsenal pour rester en forme alors qu’il envisage son prochain club

La vidéo implique Paddy Power essayant d’encourager Wilshere à rester pertinent dans le monde du football dans sa recherche d’un nouveau club

Wilshere, qui a eu 30 ans le jour du Nouvel An, est joueur autonome depuis qu’il a quitté Bournemouth cet été.

Le milieu de terrain a été un ajout brillant à l’équipe talkSPORT lors de son passage hors du terrain, l’ancien international anglais apparaissant régulièrement sur Drivetime.

Il s’est ouvert sur sa santé mentale alors que sa recherche d’un nouveau club se poursuit, révélant ses difficultés ayant dû parfois s’entraîner seul pour maintenir sa forme physique.

Cependant, l’ancien Gunner – qui est retourné dans son ancien club plus tôt cette saison pour s’entraîner avec l’équipe de Mikel Arteta – a fait la lumière sur sa situation dans une vidéo parodie hilarante alors qu’il envoyait un message à tous les clubs intéressés à le signer.

La parodie commence par les professionnels du marketing de Paddy Power qui lui présentent le plan de retraite de Wilshere puisqu’il est absent du jeu depuis le même temps qu’il y a «trois managers de Watford».

Les génies du marketing passent bientôt à la mise en œuvre de l’opération #JACK’SBACK – en commençant par copier le go pro-ing de Ben Foster tout en « ayant un vidage d’avant-match »

Wilshere a mis son meilleur chapeau d’acteur pour la vidéo avec Paddy Power, dans une tentative apparente de renforcer sa présence en ligne et son pouvoir marketing.

Cela a fonctionné pour « Cycling GK » Ben Foster, n’est-ce pas ?

Mais, lassé des techniques de l’équipe pour le ramener sur le terrain, Wilshere a rapidement pris les choses en main dans le but de persuader les clubs de le signer.

En regardant la caméra, l’ancien jeune joueur de l’année PFA a déclaré : « Jack Wilshere. En forme, prêt et disponible pour les offres.

Et il a été fidèle comme jamais, ajoutant par la suite : « … pas Tottenham ».

L’équipe talkSPORT Drive a fait une farce à Wilshere sur le maillot de football vendredi et lui a demandé de mettre un maillot des Spurs… Bien sûr, il a refusé

Le patron des Gunners, Arteta, soutient Wilshere depuis le retour de son ancien coéquipier pour s’entraîner avec le club cet hiver, déclarant : « Oui, à 100 % ! J’ai vu ça, je peux dire qu’il a [the ability to play in the Premier League]. «

Un retour à Arsenal est peu probable, mais le milieu de terrain n’abandonnera pas la poursuite d’une nouvelle opportunité sans se battre, même en envisageant de partir à l’étranger comme réponse à la poursuite de sa carrière.

D’après ses conversations sur talkSPORT, il est clair qu’il ne jettera pas l’éponge facilement.

« C’est un gros mois pour moi », a récemment déclaré Wilshere à Drivetime.

« J’ai toujours dit que lorsque je retournais à Arsenal pour m’entraîner pour me remettre en forme, c’était pour janvier.

« Maintenant, nous sommes à janvier, j’ai 30 ans au début et je vais voir où cela me mènera. Je cherche évidemment une équipe et je vois ce qui se passe.

« Si nous dépassons janvier… combien de temps pouvez-vous rester sans club et ne pas jouer semaine après semaine ? Gros mois.

