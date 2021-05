L’ancienne star de Chelsea Cesc Fabregas fait l’éloge de Mason Mount “ intouchable ” après avoir aidé Kai Havertz à l’ouverture du match contre Man City

L’ancienne star de Chelsea Cesc Fabregas ne pouvait pas obtenir assez de l’aide de Mason Mount en finale de la Ligue des champions.

La superbe passe en profondeur du milieu de terrain anglais a permis à Kai Havertz de donner aux Blues une avance à la 42e minute contre Man City à Porto.

.

Mount (à gauche) a aidé le premier but de Havertz en Ligue des champions

Havertz a poussé le ballon autour d’Ederson pour puiser dans un filet vide avec la défense de City décrite comme «suicidaire» par le commentateur de talkSPORT Stuart Pearce.

Et Fabregas, qui a remporté deux titres de Premier League et une FA Cup au cours d’une période de quatre ans et demi à Chelsea, a été impressionné par Mount.

Il a tweeté : « Quelle boule !! @masonmount_10 c’est de ça dont je parle !”

Mount est devenu le premier Anglais à enregistrer une passe décisive dans une finale de Ligue des champions depuis que le centre de Wes Brown a été dirigé par Cristiano Ronaldo contre Chelsea lors de l’épreuve de force de 2008.

Pour souligner davantage l’influence de Mount en première mi-temps pour Chelsea, le joueur de 22 ans s’est créé plus d’occasions (3) que toute l’équipe de Man City (2).

Le journaliste italien Fabrizio Romano affirme que Chelsea a rejeté les offres de prêt ou de vente de Mount l’été dernier, jugeant leur diplômé de l’académie “ intouchable ”.

Mason Mount, l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe. Chelsea a refusé les propositions de le vendre ou de le prêter l’été dernier – il est considéré comme “intouchable”. #CFC #UCLFinal – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 29 mai 2021

Un homme qui rayonnera de fierté est le père de Mount, Tony.

S’exprimant avant la finale de la Ligue des champions, Mount Snr a déclaré à talkSPORT: «Mason a eu une très bonne saison et je suis très fier.

« Je suis fier pour de nombreuses raisons. Sur le terrain et en dehors du terrain. Nous avons beaucoup de chance.