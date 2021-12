L’ancienne star de Chelsea identifie ce qui ne va pas pour Thomas Tuchel avec les pertes massives de Ben Chilwell, N’Golo Kante et Mateo Kovacic, tandis que Romelu Lukaku et Timo Werner sous-performent

La baisse de forme de Chelsea a été dramatique, mais un ancien joueur a identifié exactement ce qui ne va pas.

Une course au titre à trois chevaux semble avoir perdu un concurrent, les Blues se glissant derrière Liverpool et Man City ces dernières semaines.

.

Chelsea bégaie en ce moment

Les hommes de Thomas Tuchel n’ont remporté que deux de leurs six derniers matches toutes compétitions confondues depuis une incroyable victoire 4-0 sur la Juventus en Ligue des champions.

Il semblait qu’ils ne pouvaient rien faire de mal, mais les choses ont rapidement changé et maintenant les Blues sont sous pression pour obtenir des résultats afin de maintenir leur candidature au titre sur la bonne voie.

Un nul 1-1 avec Everton la dernière fois a montré leur prodigalité, tandis que Tuchel a déploré leur situation de blessure, admettant qu’il pourrait être contraint à une situation folle contre les Wolves.

L’ancien attaquant de Chelsea, Tony Cascarino, a donné son avis sur la situation de Stamford Bridge, et il pense que ce n’est pas seulement dû aux blessures.

.

Tuchel subit quelques matchs difficiles en tant que patron de Chelsea

Il a déclaré: « Je dirais que la blessure de Chilwell contre la Juventus était un gros [reason] à cause de la façon dont il jouait. J’ajouterais également que N’Golo Kante a été une perte massive. je pense [Mateo] Kovacic a également été une autre perte massive.

« Timo Werner et Lukaku n’ont pas assez bien joué depuis le début de la saison jusqu’où nous en sommes maintenant et, pour une raison quelconque, blessures et COVID, cela a joué un rôle.

«Ils ont besoin de ces cinq joueurs. Les deux attaquants doivent entrer et marquer des buts lorsqu’ils seront prêts à rejouer. Ils doivent livrer immédiatement pour que Chelsea ait une chance.

« Une fois que vous aurez ramené Kante ou peut-être Chilwell dans cette équipe, peut-être Kovacic, je pense que vous parlez d’un Chelsea complètement différent.

.

Kovacic a été un gros raté

getty

Werner et Lukaku ont produit de gros ratés

« Ce que nous avons vu ces dernières semaines, c’était tellement extraordinaire pour moi parce que j’étais au match de la Juve à Stamford Bridge. Chelsea était fantastique. Ils ont mis la Juve en pièces et tout a changé.

« Callum Hudson-Odoi est sorti de l’équipe et c’était un peu étrange pour moi. Je n’ai pas bien compris. Reece James joue dans une position légèrement différente, mais je pense qu’il est un bien meilleur latéral droit. Azpilicueta a joué à la place.

« [Tuchel] a jonglé avec l’équipe, il fait un peu tourner les assiettes avec son équipe, ce qui n’a pas tout à fait fonctionné ces dernières semaines.

Spécial de paris – Obtenez De Bruyne et Sterling pour marquer et Grealish pour aider à 9/1