L’ancienne star de Chelsea remercie Jose Mourinho de l’avoir transformé en « monstre »

L’ancien leader de Chelsea, Tammy Abraham, affirme qu’il a été transformé en « monstre » par le patron de la Roma, Jose Mourinho.

Abraham a quitté Stamford Bridge pour s’installer dans la capitale italienne cet été et a marqué cinq buts jusqu’à présent cette saison. Cependant, une baisse de forme pour Roma a coïncidé avec une période stérile pour Abraham, avec un seul but lors de ses huit derniers matchs.

Mais la décision du joueur de 24 ans de quitter la Premier League continue d’être justifiée au niveau international – Abraham étant à nouveau inclus dans la dernière équipe de Gareth Southgate.

Lorsqu’on lui a demandé ce que Mourinho lui avait appris au Stadio Olimpico jusqu’à présent, Abraham a répondu: « Soyez vraiment un monstre!

«Je pense que l’une des choses qu’il a dites, c’est que j’étais trop un bon joueur. Vous devez montrer cette agressivité en vieillissant en tant qu’attaquant.

« Il ne s’agit pas toujours d’être gentil sur le terrain. Vous avez besoin de ce personnage, vous avez besoin de cette présence pour effrayer les défenseurs. Je pense que c’est quelque chose que j’apprends et que je m’améliore.

« C’est toujours difficile, émouvant et aller découvrir un pays différent et une culture différente.

«Je sentais que plus tôt je m’installais mieux, et j’ai commencé à apprendre différents types de football et différents styles. Je suis parti déployer mes ailes et j’espère pouvoir maintenir le niveau de performances dont j’ai besoin pour rester dans l’équipe.

« Bien sûr (la Coupe du monde) était dans ma tête, mais en réalité, je voulais juste jouer au football. Pour moi, c’est encore une jeune carrière et j’ai juste senti que j’avais besoin de sortir et de jouer à quelques matchs pour m’améliorer et atteindre les plus hauts niveaux et j’espère pouvoir continuer à m’efforcer.

Abraham a quitté le banc pour remplacer le héros du triplé Harry Kane dans Coupe du monde 5-0 de vendredi contre l’Albanie à Wembley.

Abraham à la poursuite des buts contre Saint-Marin

Il compte désormais neuf sélections et deux buts pour l’Angleterre. L’attaquant espère un départ rare lorsque les Three Lions affronteront Saint-Marin lundi soir. Un tirage au sort leur garantirait une place pour la Coupe du monde de l’année prochaine.

« Oui, bien sûr, je suis toujours quelqu’un qui me soutient et qui croit en moi. Vous devez être prêt car tout peut arriver dans le football », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il était déterminé à devenir l’homme de prédilection pour remplacer le capitaine Kane en cas de besoin.

« Pour moi, il s’agit de toujours essayer d’être prêt. Bien sûr, les joueurs subissent des blessures et des mauvais sorts, etc. Cependant, en tant que joueur, vous devez être prêt et c’est quelque chose pour lequel vous devez être prêt, chaque fois que l’appel est lancé et que les opportunités se présentent.

« (Kane est) phénoménal. Tout le monde est tellement ravi pour lui, surtout sur le banc, à chaque fois qu’il marque. Cela montre juste qu’il est de classe mondiale.

« Il s’est retrouvé dans certaines positions où les chances ne sont pas en sa faveur, apparemment. Mais il les range comme il le fait toujours.

«Vous savez qu’il s’efforce et s’efforce et essaie de s’améliorer à chaque match. C’est quelqu’un que j’admire vraiment et j’espère qu’il pourra en obtenir beaucoup plus.

