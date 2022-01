L’ancienne star de cinéma pour adultes Jenna Jameson hospitalisée pour une maladie rare

Jenna Jameson a été hospitalisée alors qu’elle lutte contre une maladie auto-immune rare qui l’a rendue incapable de marcher. L’ancienne star de cinéma pour adultes, 47 ans, a révélé lundi dans une vidéo Instagram depuis son lit d’hôpital qu’elle avait reçu un diagnostic de syndrome de Guillain-Barré et suivait actuellement un traitement. Le syndrome de Guillain-Barré, ou SGB, est une maladie rare dans laquelle le système immunitaire d’une personne endommage les nerfs, selon le CDC.

Lors de son « enregistrement » de lundi, la maman de trois enfants a confirmé qu’elle était « toujours à l’hôpital » plusieurs jours après sa première admission et qu’elle avait « obtenu des réponses. Je suis aux prises avec un petit syndrome appelé syndrome de Guillain-Barré , donc j’y travaille. » Jameson a ensuite remercié ses abonnés pour leur soutien, partageant: « Je voulais juste vous faire savoir que je vois tous vos DM et je l’apprécie beaucoup. » Dans la légende qui l’accompagne, elle a déclaré qu’elle avait » commencé mon traitement par IgIV » et » je suis à l’hôpital et y restera probablement jusqu’à la fin du traitement. J’espère sortir d’ici bientôt « . Elle a révélé dans une deuxième mise à jour environ une heure plus tard qu’elle recevait sa deuxième perfusion d’IgIV, ajoutant: « Nous travaillons simplement à nous améliorer ».

La mise à jour de lundi est intervenue après que le partenaire de Jameson, Lior Bitton, a révélé samedi dans une vidéo Instagram que le mannequin était à l’hôpital pour subir des tests après « ne pas se sentir si bien ». Bitton a expliqué que Jameson « vomit depuis quelques semaines ». Bien que Jameson soit allée à l’hôpital, où une tomodensitométrie a été effectuée, elle « est revenue à la maison et elle ne pouvait pas se porter » après que les médecins l’ont initialement libérée. Bitton a expliqué que « les muscles de ses jambes étaient très faibles. Elle ne pouvait donc pas marcher jusqu’à la salle de bain. Elle tombait sur le chemin du retour ou vers la salle de bain, je devais la ramasser et la porter au lit. » En deux jours, selon Bitton, « ses jambes ont commencé à ne plus la tenir, elle n’était pas capable de marcher ».

Selon le CDC, le syndrome de Guillain-Barré provoque des symptômes qui persistent « de quelques semaines à plusieurs années ». Alors que la plupart des gens se rétablissent complètement, « certains ont des lésions nerveuses permanentes ». Les patients reçoivent généralement une thérapie à haute dose d’immunoglobulines (IgIV), que Bitton a déclaré que Jameson recevait. Bitton a ajouté qu' »elle fait de la physiothérapie pour essayer de se tenir debout sur ses jambes, mais pour le moment elle ne peut pas se tenir debout sur ses jambes. Ils commencent le traitement pour qu’ils voient comment ça se passe. Alors continuez à prier. »