L’ancienne star de Dexter confirme apparemment de terribles nouvelles sur la renaissance de Michael C. Hall sur Showtime

Je ne vais pas prétendre qu’il n’y a pas de raisons potentiellement saines et sensées pour lesquelles le créateur de Dexter, James Manos Jr., et les dirigeants de Showtime choisiraient de ne ramener aucun des membres de la distribution originale au-delà de Michael C. Hall en tant qu’ancien expert en éclaboussures de sang. . Il est possible qu’une partie de la planification de cette neuvième saison impliquait un budget plus petit, ce qui signifiait qu’il n’aurait pas été financièrement viable d’avoir plusieurs stars de retour et de réaliser des épisodes de premier ordre avec de nouvelles stars comme Clancy Brown. Alternativement, le déplacement manifestement nécessaire des localités de Miami à Iron Lake, une ville fictive du nord de l’État de New York, ne permet pas les explications les plus simples pour lesquelles tout le monde que Dexter savait en Floride voyagerait soudainement sur la côte pour le confronter d’une manière ou d’une autre. Certes, James Remar n’aurait pas eu ce problème en tant qu’Harry, mais quand même.