L’ancienne star de Disney Lindsay Lohan rejoint NFT Mania avec des objets de collection exclusifs sur Tron Network

Après que l’investisseur de Shark Tank, Mark Cuban, ait lancé un jeton non fongible (NFT) pour sa citation de motivation sur Mintable, l’actrice américaine Lindsay Lohan rejoint la manie NFT.

Les NFT pour changer le récit des créatifs

L’actrice et chanteuse envisage de lancer ses propres NFT sur un marché d’enchères basé à Tron. Selon l’annonce, l’exclusif 1 des 1 objets de collection NFT serait disponible sur le projet blockchain de Justin Sun. Sa proposition NFT se trouverait sur le protocole TRC-721 nouvellement lancé par Tron. L’objet de collection numérique serait disponible aux enchères le 20 mars.

En prévision des ventes de NFT, Lohan organiserait une session de chat Clubhouse avec Justin Sun, fondateur et PDG de la blockchain Tron, et le PDG de BitTorrent et T-Mobile, John Legere.

Les NFT sont devenus extrêmement populaires au cours des deux derniers mois.

Le créneau des objets de collection numériques devenant une mode, de nombreux artistes, célébrités, athlètes, musiciens, entreprises et même entreprises axées sur le divertissement cherchent à exploiter le marché de la NFT. Cela intervient alors que les artistes numériques populaires, Beeple, ont enregistré des ventes record de ses œuvres d’art numériques plus tôt ce mois-ci.

Le protocole TRC-721 a été présenté comme une alternative viable à Ethereum

réseau coûteux et souvent encombré. Tron et une multitude de plates-formes alternatives de contrats intelligents comme Polkadot

déploient des solutions moins chères et plus rapides pour attirer les fans de NFT.

Sun’s Tron crée une expérience complète pour la communauté NFT car les fans seront autorisés à interagir avec les créateurs de contenu dans une atmosphère amusante et détendue.

Un autre coup de pub de Sun?

Dans une déclaration faite peu de temps après que Lindsay Lohan a annoncé son émission Clubhouse, Sun l’a décrite comme une «véritable icône», motivée par le potentiel de transformation de la blockchain et de la crypto.

Sun a toujours attiré l’attention du public pour accroître la visibilité de son projet blockchain. Plus tôt ce mois-ci, il a essayé d’acheter le premier tweet publié par Jack Dorsey en mars 2006. Il a perdu l’offre au profit de la PDG d’Oracle Sina Estavi, qui a payé 2,5 millions de dollars pour le tweet.

Dans un autre cas, il a failli attraper Beeple’s Everyday: The First 5000 Days, qui a coûté près de 70 millions de dollars. Il a perdu la séance d’enchères organisée par la maison de vente britannique Christie’s pour 250 000 $.