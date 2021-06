Ben “Zorilla” Zobriste est un double champion de la Série mondiale qui a joué pour plusieurs équipes de la Ligue majeure de baseball, dont les Cubs de Chicago, les Athletics d’Oakland et les Royals de Kansas City. Je sais, pourquoi nous en soucions-nous, non? Parce qu’il est en train de poursuivre son pasteur pour avoir frappé sa femme, Julianna Zobrist. Le voilà! Nous revenons au contenu Dlisté pertinent. Il a déposé une plainte contre le pasteur Byron Bâillement (qui s’est opposé à son nom de famille en s’impliquant dans un scandale de fraude) à Nashville et demande 6 millions de dollars de dommages et intérêts pour une « relation sexuelle inappropriée ». Un procès pour tricherie ? Tristan Thompson mieux vaut surveiller ses arrières !

Ben et Julianna sont mariés depuis 15 ans et ont trois enfants ensemble, 12 ans Sion, 9 ans Kruse, et 5 ans Blaise. Oui, c’est l’orthographe. E! News dit que Ben et Julianna sont allés voir le pasteur Byron en tant que “mentor spirituel” de confiance et qu’ils ont fait des conseils prénuptial avec lui en 2005, et plus de conseils en 2013 pour certains problèmes de “pornographie”. E! a mis la main sur la plainte légale, qui a en fait été déposée en mai, et dans celle-ci, Ben a affirmé que Byron avait commencé à parler avec Julianna « quotidiennement » en août 2018 et que les choses sont rapidement devenues sexy :

« À l’insu de [Ben], en septembre 2018, alors qu’il prodiguait des conseils pastoraux à [Ben], [Byron] a également commencé secrètement à poursuivre une relation intime avec [Ben’s] femme », lit-on dans le procès. Il allègue que leur “implication romantique” s’est intensifiée au printemps 2019, “quand il a commencé à la rencontrer pour des relations sexuelles”. Byron et Julianna sont accusés dans la plainte d’avoir utilisé des « téléphones à graveur » pour communiquer secrètement. Leur affaire se serait poursuivie jusqu’au printemps 2020, “tout en la cachant au demandeur, son avocat”, selon le procès.

En mai 2019, la femme de Byron robin bâillement trouvé un téléphone graveur à lui. Robin a dit à Ben qu’elle soupçonnait que leurs conjoints avaient “une relation émotionnelle, mais rien de physique”. La même année, Ben a demandé le divorce et a déclaré que Julianna lui avait avoué qu’elle baisait régulièrement leur pasteur. Le pasteur Byron et Robin ont divorcé un an plus tard en 2020.

Dans son procès, Ben demande 3 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 3 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs au pasteur Byron. Et comme tous les juristes, j’ai cherché sur Google si vous pouviez poursuivre pour tricherie, et vous le pouvez dans plusieurs États, mais le Tennessee n’en fait pas partie. Mais le cas de Ben est peut-être plus lié à la fraude parce que le pasteur Byron était censé aider son mariage et non sa femme :

L’équipe juridique de Ben affirme que Byron a “exploité” ses séances de conseil avec Ben pour encourager “de manière trompeuse” l’athlète à “donner de l’espace à sa femme”. Le procès affirme qu’il a utilisé les informations confidentielles du conseil pour “son propre avantage égoïste” et “consolider davantage sa relation illicite” avec Julianna.

Byron travaille en tant que pasteur principal et ancien à la Community Bible Church, mais a également travaillé avec Ben en tant que directeur exécutif de l’organisation de Ben connue sous le nom de Patriot Forward Charity. Dans le procès, Ben a également accusé Byron d’avoir utilisé son travail à l’association caritative comme “excuse” pour rencontrer Julianna. Et tout en frappant la femme de Ben, Byron a également demandé un salaire annuel de 36 000 $ pour son travail en tant que directeur exécutif. Il a ensuite été licencié en mars 2019, tout en étant payé 3 500 $ par mois. Le procès de Ben allègue que Byron a ensuite continué à encaisser « frauduleusement » ses chèques de salaire jusqu’en mai 2019 « en sachant parfaitement que son poste avait été résilié ». Oh et aussi Ben a pris du temps sur sa carrière de baseball pour travailler sur son mariage et il a donc perdu 8 millions de dollars de revenus.

L’avocat du pasteur Byron, Chris Bellamy, a fait une déclaration à E! à ce sujet et a essentiellement dit que Julianna peut slob sur le bouton de Bryon si elle veut:

«En fin de compte, une femme a le droit de choisir avec qui elle veut être… Nous sommes au milieu d’un litige, donc je ne peux pas vraiment en dire plus à ce stade, mais c’est à ça que ça revient. . Mon client mérite sa journée au tribunal et que la vérité soit entendue, et nous allons donc le faire par le biais du processus judiciaire. »

Le pasteur Byron devrait servir d’avertissement à ces pasteurs excités qui n’arrivent tout simplement pas à ne pas saper les gens. Je te regarde, Pasteur Carl Lentz! Imaginez combien d’argent il serait obligé de payer !

Photo : Instagram