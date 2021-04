L’ancienne star de la NFL Chad Johnson est chaque père dans un texte “ Tough Love ” à sa fille sur son 2,2 GPA – RedState ⋆ .

J’ai toujours aimé Chad Johnson (ou comme il s’attendait autrefois à ce que le monde s’adresse à lui, Chad Ochocinco). D’accord, donc il était un peu bâclé sur le gril en tant que receveur large de Cincinnati Bengal et semblait s’amuser un peu trop – alors qu’il aurait dû attraper des ballons de football. Mais il a réussi à rester dans la Ligue nationale de football pendant une décennie, ce qui n’est pas une raison d’éternuer.

🐅 pic.twitter.com/RN0IsOuxSs – Chad Johnson (@ochocinco) 24 avril 2021

Indépendamment de son (manque de) jeu à l’intérieur du stade Riverfront, désormais rasé depuis longtemps, le long de la rivière Ohio, Chad a toujours été considéré comme un être humain vraiment bon. Comme Larry Brown Sports l’a rapporté en 2020, il a déjà laissé un pourboire généreux dans un restaurant, car son groupe est resté après l’heure de fermeture.

Johnson a fini par laisser un pourboire de 1300 $. Il a partagé un verset de Proverbes 11:25, qui dit: «Une personne généreuse prospérera; celui qui rafraîchit les autres sera régénéré. »

De toute évidence, il est un chrétien et une exception au stéréotype, dans une mer d’athlètes de célébrités arrogantes et riches en dollars comme LeBron James et d’autres qui pensent que leur tu-sais-quoi ne pue pas. Qu’ils sont vos meilleurs, moralement et autrement.

Et j’admets que je garde un certain penchant pour lui, car le fils de Chad, Chad Johnson II, est actuellement un Sun Devil à l’Université d’État de l’Arizona à Tempe (regardez Junior travailler sa propre magie dans la grande fente du récepteur dans le post vidéo Facebook lié. ).

Quoi qu’il en soit, samedi, dans un tweet qui a depuis tendance sur le site de médias sociaux, Chad Johnson Senior a partagé un moment d’apprentissage dans une conversation privée par SMS, dans laquelle il a magistralement montré à l’un de ses autres descendants un “ amour dur ” – dans un situation à laquelle chaque père (et maman) peut s’identifier: lorsque votre enfant veut désespérément quelque chose du magasin, mais qu’il s’attend à ce que la Banque de maman et papa s’en charge.

Il a commencé le message:

«Parenting 101: les enfants ne comprennent pas les sacrifices qu’il faut»

Parenting 101: les enfants ne comprennent pas les sacrifices qu’il faut 🤬 pic.twitter.com/cjFIXA9l1d – Chad Johnson (@ochocinco) 24 avril 2021

Puis vint le «talk» avec sa fille adolescente, qu’elle initia:

“Papa[?]”

“Oui m’dame.”

«Faites-moi savoir quand vous irez à Token Miami pour acheter plus de chaussures. Je vais venir avec toi, parce que je veux avoir ces Yeezys [designer shoes] qu’ils ont.”

«Vous avez dit que vous obteniez un emploi. J’ai travaillé chez McDonald’s by Edison pour obtenir des trucs supplémentaires que je voulais au lycée.

«Quand j’ai fini l’école, j’en ai un. Comment Imma trouve-t-elle un emploi et j’ai une école et une piste d’entraînement à suivre tout au long de la journée? [?]”

Sa réponse à elle était parfaite:

«J’ai pris le bus pour l’école puis je suis allé à l’entraînement de football, j’ai pris le bus pour McDonald’s pour un quart de 6 heures – tout en maintenant un 2,2 GPA et en étant un athlète vedette.

Bravo, papa!

La section verticale des nouvelles sportives Yardbarker de MSN rapporte que le mec est toujours un gars sympa, basé sur cette histoire de samedi intitulée «Chad Johnson a payé 1 000 $ à un fan pour le conduire à Starbucks»:

Tôt samedi matin, Johnson a tweeté qu’il était à Jacksonville et qu’il paierait à n’importe qui 1000 $ pour un aller-retour vers et depuis Starbucks. Il ne semblait y avoir aucune condition. [….] Moins d’une heure plus tard, le récepteur de longue date de la NFL a publié une photo de lui-même dans une voiture avec un utilisateur de Twitter qui avait répondu à son appel.

Le fan, Joey McAvoy, a partagé sur Twitter que son héros «était« vraiment froid »et a dit au barista Starbucks qu’il les aimait», a écrit Yardbarker. Il avait plus à dire, et QTed à la fois la photo de Chad et l’une des siennes:

Toujours besoin de représenter @ChelseaFC et @ cpulisic_10! pic.twitter.com/nsrxjurxeD – Joey McAvoy (@JoeyMcAvoy) 24 avril 2021

Trop cool.