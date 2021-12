L’ancienne star de la NFL Demaryius Thomas retrouvée morte à 33 ans

Le monde du football pleure la perte tragique d’une jeune star.

Demaryius thomas, le receveur large à la retraite qui est devenu la célébrité de la NFL avec les Broncos de Denver, est décédé. L’athlète a été retrouvé chez lui à Roswell, en Géorgie. le jeudi 9 décembre, un porte-parole du département de police de Roswell a confirmé à E! Nouvelles. Les informations préliminaires indiquent que sa mort est due à un problème médical, selon la police. « Nos enquêteurs n’ont actuellement aucune raison de croire le contraire », a déclaré le porte-parole. La star du football, dont l’anniversaire approchait le 25 décembre, avait 33 ans.

Après avoir passé la majeure partie de sa carrière de footballeur avec les Broncos, Thomas est devenu champion du Super Bowl lorsque l’équipe a battu les Panthers de la Caroline en février 2016. En 2018, la deuxième équipe All-Pro a joué pour les Texans de Houston, suivis des New England Patriots et des New York Jets.

En juin, il a annoncé sa retraite après plus d’une décennie dans le football professionnel. « C’était une décision difficile, une décision vraiment difficile », a déclaré Thomas au moment de son annonce. « Toujours quand j’étais enfant ou toujours quand je faisais quelque chose, c’était toujours [giving] de mon mieux pour aller et aller. Et le football était mon truc. Chaque année, j’essayais d’aller de mieux en mieux, et je savais que je vieillissais, bien sûr. C’était quelque chose de difficile, mais je suis reconnaissant d’avoir fait 10, 11 ans. Je suis tellement reconnaissant pour cela et maintenant je peux passer à autre chose. Je suis heureux, je suis en bonne santé. Et maintenant je peux essayer de trouver ma prochaine démangeaison. »