L’ancienne star de la NFL Takeo Spikes sonne sur Jon Gruden dans un aperçu de « Drinks With Binks »

Jon Gruden a démissionné de son poste d’entraîneur-chef des Las Vegas Raiders lundi à la suite d’un scandale résultant d’une série de commentaires offensants qu’il a faits dans des courriels. Cela a conduit un certain nombre de joueurs actuels et anciens de la NFL à parler de Gruden, y compris l’ancien secondeur du Pro Bowl Takeo Spikes. Dans un aperçu de la série fuboTV Drinks with Binks, l’animatrice Julie Stewart-Binks a demandé à Spikes ce qu’il pensait du scandale Gruden, et il a dit qu’il n’était pas surpris.

« Ils sont qui ils sont », a déclaré Spikes. « Je voudrais m’asseoir ici devant vous et dire que c’est décevant, mais avec moi étant un homme noir et je ne parle que du côté raciste, rien n’est surprenant. J’aimerais penser que les États-Unis ont eu l’occasion de voir vraiment que le racisme est réel. Autant il met les gens mal à l’aise d’en parler, autant il est réel et c’est une bataille difficile chaque jour.

« Ce qui est triste, c’est que je ressens pour les joueurs à l’intérieur de ce vestiaire, en particulier les athlètes noirs. Je ressens pour Carl Nassib. Il a été la première personne ouvertement homosexuelle à sortir pendant l’intersaison. » Spikes a ensuite parlé de ce que le pays a vécu au cours de la dernière année et demie avec le mouvement Black Lives Matter. Il a également mentionné ce que les joueurs de la NFL ont fait l’année dernière et s’est penché sur la ligue pour avoir besoin d’avoir plus d’inclusion.

Spikes a également déclaré qu’il était bon que Gruden se retire. « Je ne peux pas vous dire que je ne sais pas si beaucoup de joueurs auraient vraiment joué pour lui en continu tout au long de la saison », a déclaré Spikes. Et en ce qui concerne le match précédent des Raiders contre les Bears de Chicago le week-end dernier, Spikes est convaincu que les joueurs ont eu du mal à jouer pour Gruden, et il a eu un gros problème avec la conférence de presse de Gruden alors qu’il essayait d’éviter la situation.

Gruden a utilisé des insultes racistes, misogynes et homophobes dans des courriels envoyés au directeur général de l’équipe de football de l’époque, Bruce Allen, et à d’autres personnes entre 2011 et 2018. Après que Gruden a démissionné de son poste d’entraîneur-chef des Raiders, les Buccaneers de Tampa Bay ont retiré Gruden de l’anneau d’honneur de l’équipe. Gruden a été embauché comme entraîneur-chef des Raiders en 2018, et c’était son deuxième passage avec l’équipe puisqu’il était l’entraîneur de 1998 à 2001. Il a également entraîné les Buccaneers de 2002 à 2008 et a mené l’équipe à une victoire au Super Bowl dans son Première année. L’intégralité de la conversation de Spike avec Stewart-Binks peut être vue sur Drinks with Binks aujourd’hui à 17 h HE et 17 h 30 HE sur fuboTV ou fubosportsnetwork.com.