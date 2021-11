Tiffany était une énorme star dans les années 1980 aux côtés de noms comme Debbie Gibson et les New Kids on the Block, marquant plusieurs succès au cours de la décennie. Mais l’étoile qui vole haut à un moment donné peut généralement tomber du ciel avec le temps et les goûts changent.

Bien que Tiffany ait connu de nombreux hauts et des bas, son dernier titre est un bas bien qu’il puisse facilement être un plus pour beaucoup. Lors d’une émission à Melbourne, en Floride, dimanche, l’ancienne pop star semblait avoir du mal à lire sa reprise à succès de « I Think We’re Alone Now ». Les fans présents chantaient, mais quelque chose a mal tourné.

Vers la fin, quelque chose attire son attention et la chanteuse s’en prend à la foule en leur disant : « Fk you !!! » Selon TMZ, les représentants de la chanteuse ont déclaré que Tiffany avait perdu sa voix et était frustrée par la performance. Le magasin pense que certains dans la foule ont pu chahuter, mais nous aimerions les voir visiter presque tous les centres commerciaux d’Amérique au plus fort de la saturation des centres commerciaux.

Au plus fort de sa carrière, Tiffany était la Britney Spears de son époque contre Debbie Gibson pour la suprématie de la pop adolescente.

Après que sa carrière musicale ait quelque peu chuté, Tiffany a trouvé le chemin de la télé-réalité sur Celebrity Fit Club et je suis une célébrité, sortez-moi d’ici. Elle a également joué dans plusieurs films de science-fiction et d’horreur du genre Roger Corman, apparaissant dans Mega Piranha et Mega Python vs. Gatoroid. Ce dernier film la mettait en scène face à Gibson dans un divertissement nostalgique pour les fans.

Merci à tous pour les voeux d’anniversaire !!

La fête d’anniversaire surprise a été un succès… J’ai même égalé mon gâteau !

Mon peuple me connaît bien.

Je vous aime tous.

De grosses annonces lundi.

J’ai hâte de me rattraper. pic.twitter.com/zodowSMx2o – Tiffany (@tiffanytunes) 9 octobre 2021

Tiffany et Gibson ont également posé pour Playboy au début des années 2000, rompant avec l’image d’adolescent qu’ils avaient eue au sommet de leur carrière. Tous deux ont également participé à la tournée Mixtape avec Salt-N-Pepa, Naughty by Nature et New Kids on the Block en 2019.

Certains fans ont été attristés par l’explosion de la Floride et la vidéo partagée par TMZ, mais à la fin de la journée, nous ne sommes tous que des humains à la fin. Des ruptures ou une sensation de pression peuvent survenir, les gens devraient donc pouvoir se défouler de temps en temps.