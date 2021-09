L’ancienne star de la WCW Daffney Unger est décédée à 46 ans

Daffney Unger passerait du temps dans des organisations de lutte indépendante et se retirerait également de la lutte pendant un certain temps. Sa prochaine course notable a eu lieu en 2008 lorsqu’elle a rejoint la TNA, où, entre autres, elle a posé comme un imitateur de Sarah Palin appelé “The Governor”. C’est également ici qu’Unger a présenté des cascades plus extrêmes dans le ring, telles que prendre des bosses avec des objets punaises. Unger a subi de nombreuses blessures tout au long de son séjour à la TNA et, par conséquent, a porté plainte. Le procès a ensuite été réglé à l’amiable en 2013. Unger n’a jamais remporté de titre à la TNA et a continué à lutter dans plusieurs autres promotions telles que Ring Of Honor après sa libération en 2011.