L’ancienne star de la WWE Aleister Black fait des débuts choquants dans AEW en tant que Malakai Black

L’ancienne star de la WWE Aleister Black a fait ses débuts pour AEW sur Dynamite hier soir.

Le joueur de 36 ans a été libéré par la WWE le 2 juin dans une série de coupes budgétaires que la société a effectuées depuis WrestleMania 37.

Malakai Black est arrivé dans AEW !

Maintenant, Black a émergé dans AEW et s’appelle Malakai Black. Sa première cible est l’un des vice-présidents exécutifs, Cody Rhodes.

Selon PW Insider, Black a pu faire ses débuts avec l’AEW parce que la WWE a laissé tomber la balle sur sa clause de non-concurrence.

Les talents NXT ont une non-concurrence de 30 jours après avoir quitté l’entreprise, tandis que les talents de la liste principale ont 90 jours.

Le rapport indique qu’une “erreur d’écriture” signifiait que la WWE n’a jamais ajusté le calendrier et donc, après seulement 30 jours, AEW a pu le récupérer.

C’était le premier spectacle d’AEW sur la route en 18 mois et la première fois qu’ils quittaient Jacksonville depuis la pandémie. La foule de Miami était chaude pour le spectacle et l’arrivée de Black doit être considérée comme un succès majeur.

Black, connu sous le nom de Tommy End chez les indépendants avant de signer avec la WWE, a eu un parcours décent dans l’entreprise, mais pas génial.

Black conserve un look similaire à son personnage de la WWE

Il était le champion NXT et avait de belles histoires avec des gars comme Velveteen Dream et Johnny Gargano.

Il a été élevé à la liste principale dans le cadre d’une équipe avec Ricochet et la paire a livré une grande quantité sur le ring.

Finalement, ils ont suivi leur propre chemin à l’amiable en tant que stars célibataires et Black a connu une invincibilité de près d’un an sous les auspices de Paul Heyman sur RAW et lorsqu’il a été battu, il n’a été battu que par les meilleurs gars.

Mais ensuite, il s’est retrouvé hors de la télévision pendant longtemps. Les fans ont spéculé que c’était parce que sa femme, Zelina Vega, avait été libérée de l’entreprise et des rapports ont circulé selon lesquels il tentait de revenir à NXT.

Rhodes semble être la première cible des Noirs

Il est apparu plus tard que Black avait été blessé, puis des vignettes ont commencé à être diffusées pour son retour. Juste au moment où il retournait à la liste de SmackDown pour commencer une querelle avec Big E, il a été libéré de la société.

Ironiquement, Vega a fait son retour à la WWE la semaine dernière.

Pour AEW, Black représente un formidable pick-up et tout comme Miro, il était un agent libre à ne pas manquer. Une affaire passionnante pour toutes les personnes impliquées.