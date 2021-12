L’ancienne star de la WWE Bray Wyatt piratée sur Twitter par un « arnaqueur PlayStation 5 »

Wyatt – AKA Windham Rotunda – devait commencer le tournage de son premier film fin novembre (Photo: WWE)

Bray Wyatt semble avoir repris le contrôle de son compte Twitter après avoir été piraté par un escroc prétendant vendre des consoles PlayStation 5.

L’ancienne superstar de la WWE, de son vrai nom Windham Rotunda, a été victime d’un attaquant dimanche (5 décembre) qui a repris son compte sur le site de médias sociaux et l’a utilisé pour essayer de vendre la console de Sony – qui a été notoirement difficile à mettre la main sur – aux fans sans méfiance.

Plusieurs fois au cours de la journée, les messages disaient : « Fireflies, j’ai pu recevoir une PS5 supplémentaire d’un sponsor et je voulais la vendre à l’un d’entre vous au prix de détail ! Je peux expédier n’importe où aux États-Unis (DMS OUVERT).’

Les tweets ont tous été supprimés de sa page maintenant, et les choses semblent revenir à la normale.

Heureusement, de nombreuses personnes étaient suffisamment alertes pour mettre en garde les autres utilisateurs contre l’envoi de message à Windham pour le moment.

L’incident survient alors que l’ancien champion du monde – qui a été libéré par la WWE fin juillet – devait commencer à travailler sur son premier long métrage hollywoodien, comme l’a révélé son collaborateur et ami de longue date Jason Baker.

Début novembre, Jason, propriétaire de Callosum Studios et artiste d’effets de maquillage spéciaux exclusivement dit à Metro.co.uk: ‘C’est un collaborateur phénoménal, il est devenu un très bon ami, et nous sommes en fait – vous êtes la première personne dont nous parlons publiquement [this]. Nous commençons un film à la fin du mois.

Baker – qui a sorti le court métrage d’horreur Welcome To Red Room le mois dernier – s’est rapproché de Windham grâce à son travail avec la WWE, qui a commencé avec lui en concevant la couronne de Triple H pour WrestleMania 30 et l’a finalement conduit à la Firefly Fun House.

Il a révélé que le prochain film, qui n’a pas encore été officiellement annoncé et dont le titre et les détails de l’intrigue sont gardés secrets, devrait commencer à tourner d’ici la fin du mois dernier.

« Dans deux semaines, nous tournons dans le Tennessee », a-t-il déclaré. «C’est un long métrage et c’est quelque chose de vraiment nouveau et différent. Je dirais que la meilleure façon de le décrire est que Ichi le tueur rencontre Xanadu.

Cependant, les fans ne devraient pas encore retenir leur souffle pour le retour de The Fiend ou Bray Wyatt, comme Jason a expliqué que Windham prenait les choses dans une « direction complètement différente » avec le projet.

« Nous n’utilisons rien de tout cela – nous allons dans une direction complètement différente, une toute nouvelle chose », a-t-il taquiné. ‘Cela devrait être amusant. Espérons que les fans d’horreur et les fans de Windham aiment ça !’

