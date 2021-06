L’ancienne star de la WWE, Peyton Royce, accuse la libération d’une rencontre maladroite avec Vince McMahon

Peyton Royce pense qu’une rencontre délicate avec le président de la WWE, Vince McMahon, a conduit à sa libération.

Royce était l’un des nombreux talents libérés par la WWE peu de temps après WrestleMania 37 en avril.

WWE

Royce a eu du mal en tant que concurrent en simple à la WWE

Après que la WWE ait rompu de manière controversée la populaire équipe de tag The IIconics l’année dernière, Royce a été repêché à Raw et Billie McKay est allé à SmackDown.

Royce, qui devait être une star à Raw, savait que ses jours à la WWE étaient comptés après une conversation en tête-à-tête avec McMahon.

S’adressant à Jessie McKay, Royce, de son vrai nom Cassie Lee, a déclaré à son podcast Off Her Chops : « C’est à ce moment-là que vous avez été recruté à SmackDown et j’ai décidé de mettre ma culotte de grande fille et de parler à Vince.

« J’avais en tête ce que je voulais dire, mais il l’a balayé très rapidement et je suis devenu ‘merde’.

« J’avais une idée que je voulais présenter, et il voulait discuter d’autres idées, mais je n’avais pas d’autres idées. C’est ce dont je voulais parler et y consacrer mon temps et mes efforts.

Les IIconics ont été les deuxièmes championnes par équipe féminine de la WWE

« Vince dit : ‘Que fais-tu pour t’amuser ?’ Moi étant moi, l’introverti et le casanier que je suis, j’ai dû lui faire savoir que j’aime m’asseoir sur le canapé avec mes chiens et regarder la télévision.

«Il m’a juste regardé et dans ma tête, je me suis dit:« inventer quelque chose »et je ne pouvais rien inventer – rien ne sortait. Je ne suis pas un menteur.

« J’ai l’impression qu’il aurait pu voir à travers ça. En gros, je lui ai dit: “Je suis désolé, je suis ennuyeux” et j’aime juste être à la maison pendant mes jours de congé.

“Je n’ai pas beaucoup contribué pendant cela malheureusement et c’est probablement pourquoi j’ai perdu le travail.”