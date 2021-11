L’ancienne star de Liverpool Danny Murphy révèle qu’il a reçu le maillot de la France vainqueur de la Coupe du monde de Zinedine Zidane dans un sac Tesco par l’ancien patron des Reds Gerard Houllier

Danny Murphy a révélé que son ancien patron de Liverpool, Gérard Houllier, lui avait offert le maillot que Zinedine Zidane portait lors de la victoire de la France en Coupe du monde en 1998.

Cependant, il semble que l’emballage ne corresponde pas au glamour et au prestige de l’objet de collection qui lui a été offert… avec la bénédiction de Zizou.

.

Murphy possède désormais le maillot emblématique

Murphy, qui s’est entretenu avec Darren Bent à propos de « Shirt Swap » de talkSPORT EDGE, a déclaré que Houllier voulait lui donner le maillot en « récompense » pour ses progrès avec les Reds.

Il a été porté par Zidane lors de la victoire 3-0 de la France sur le Brésil lors de la finale de 1998, un match au cours duquel le milieu de terrain a marqué deux buts et a été nommé Homme du match.

C’est une performance qui a catapulté le joueur de 26 ans au rang de superstar en tant que l’un des meilleurs joueurs du monde et un héros national en France.

Malgré l’importance du maillot, Murphy a été choqué de le trouver donné par Houllier dans le bureau de son ancien patron de Liverpool… dans un sac de transport de supermarché.

« J’ai entendu une rumeur selon laquelle vous aviez le maillot de Zinedine Zidane de la finale de la Coupe du monde 98 », a déclaré Bent à l’ancien international anglais.

.

Et c’est grâce à son ex-patron, Houllier

Murphy a répondu: « Oui, eh bien, Gérard Houllier était mon manager, comme vous le savez, et il a eu une influence et une amitié majeures avec Zidane depuis ses jours en France et est resté en contact avec lui au fil des ans.

« Et un jour, je suis entré dans le bureau, c’était après avoir été appelé dans l’équipe d’Angleterre.

«J’avais donc fait un voyage avec Houllier à Liverpool, d’être renvoyé en prêt à Crewe, de revenir et d’entrer dans la première équipe en tant que titulaire, de remporter des trophées, puis de rejoindre l’équipe d’Angleterre.

GETTY

Murphy a eu la chance de jouer contre Zidane – mais seulement lors d’une défaite amicale 2-0 contre le Real Madrid en 2002

« Il m’a appelé au bureau un jour et il avait un sac en plastique, comme un sac Co-op ou Tesco ou quelque chose du genre, et il l’a juste jeté sur le bureau en disant : ‘C’est pour toi.’

« Vous savez, lorsque vous pensez simplement : « Qu’est-ce qui se passe ? »

« J’ai sorti le maillot et il y avait écrit ‘Zidane’ dessus, il y avait l’insigne de la finale de la Coupe du monde dessus.

« Il a dit : ‘Zinedine m’a donné ça après la finale, mais je veux te le donner.’

Une compilation de touches de Zinedine Zidane contre le Brésil lors de la finale de la Coupe du monde 98. Le plus gros match de sa vie. Les espoirs et les rêves d’une nation sur ses épaules. Zizou sort et le patronne… pic.twitter.com/BZ4gOKeJVF – WeLoveBetting (@WeLoveBettingUK) 7 juillet 2021

« J’étais un peu sous le choc, alors il a dit: » Je lui ai parlé, ça va. Je lui ai dit que je vais te le donner – c’est une récompense pour le voyage que tu as fait.

«Ce qu’il a expliqué, c’est qu’il a en quelque sorte fait un voyage avec Zidane… il ne me comparait pas à Zidane d’ailleurs !

« Mais c’était juste une sorte de récompense de sa part de me donner quelque chose à dire : « Bravo ».

« Pour être honnête, je ne suis pas un grand pour les chemises mais celui-là m’a un peu fait reculer à cause du geste et évidemment de l’importance de la chemise. »

Regardez le dernier épisode de Darren Bent’s Shirt Swap, mettant en vedette l’ancienne star de Liverpool et Tottenham, Danny Murphy, ci-dessus !