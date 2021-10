L’ancienne star de Liverpool détruit les espoirs de titre de Chelsea; prétend que Tuchel était doué du CL

L’ancien milieu de terrain de Liverpool Dietmar Hamann pense que Chelsea « n’est pas au même niveau » que ses rivaux pour le titre, et a expliqué pourquoi il pense que Thomas Tuchel a été doué pour la Ligue des champions.

Depuis sa prise en charge à Stamford Bridge en janvier, Tuchel a été tout Chelsea les fans auraient pu espérer et plus encore. Il a déjà mené le club à la gloire de la Ligue des champions. Et après sept matches de la nouvelle campagne de championnat, son équipe est en tête du classement.

La signature de Romelu Lukaku pour un record de club de 97,5 millions de livres sterling a placé Chelsea au cœur de la course au titre aux yeux de beaucoup de gens.

Cependant, l’ancien milieu de terrain des Reds et de l’Allemagne Hamann estime qu’ils sont encore loin de Liverpool et Manchester City.

S’adressant à la version allemande de Goal, Hamann a déclaré : « Je ne pense pas qu’ils soient au même niveau que Liverpool et Manchester City.

« Vous pouvez gagner la Ligue des champions si vous n’avez pas la meilleure équipe. Mais le championnat tu ne peux pas. C’est pourquoi la troisième place serait le plus haut des sentiments pour Chelsea.

Comme Tuchel, Hamann a également une médaille de vainqueur de la Ligue des champions sur sa cheminée. L’ancien milieu de terrain a aidé Liverpool à effectuer un retour miraculeux après une défaite 3-0 contre l’AC Milan en 2005.

Cependant, Hamann pense que Tuchel et Chelsea ont eu un tour facile lors de la finale de 2021 grâce à la curieuse sélection d’équipe du patron de l’opposition Pep Guardiola.

« Thomas Tuchel a également profité en finale de la folie de Pep Guardiola, jouant sans milieu défensif », a ajouté Hamann.

«Mais ils avaient 25 ans [actually 19] points derrière Manchester City en championnat la saison dernière et ils ont également appris une leçon récemment. »

Pendant ce temps, Chelsea est prêt à bondir sur le premier signe de problème et à offrir un forfait « lourd » à une star de l’Inter Milan dont le nouvel accord est devenu une priorité urgente, selon un rapport.

Un rapport de la semaine dernière a indiqué que les deux clubs pourraient touche à nouveau la base concernant Marcelo Brozovic. Le joueur de 28 ans est dans la dernière année de son contrat et son style tout en action pourrait bien fonctionner au milieu de terrain de Tuchel.

Maintenant, Sport Witness (citant Tuttosport) fait le point sur la situation. Ils affirment que même si Brozovic n’a aucun scrupule à signer de nouveaux termes avec l’Inter, Chelsea n’a pas perdu espoir.

Ils sont décrits comme étant disposés à offrir un package « volumineux » pour obtenir sa signature si les pourparlers contractuels échouent. Indiquant en outre leur désir de débarquer le Croate, Chelsea est considéré comme « prêt à flairer l’accord » si l’occasion se présente.

Avec Chelsea en cercle, Tuttosport State Inter a mis un nouveau contrat Brozovic en tête de son programme. Selon leurs termes, ils souhaitent conclure un nouvel accord « dès que possible ».

Une lueur d’espoir pour Chelsea pourrait venir des difficultés financières de l’Inter. Le rapport de la semaine dernière a affirmé que le nouvel accord peut être conclu pour 6 millions d’euros par an, mais l’Inter tentera d’obtenir une remise. Au lieu de cela, ils prévoient de proposer un salaire annuel de 5 millions d’euros.

LIRE LA SUITE: Euro Paper Talk: Liverpool en pole position pour signer un démon de vitesse de 50 millions d’euros; Newcastle ouvre des pourparlers pour le meneur de jeu de la Liga