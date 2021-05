L’ancienne star de Liverpool et de l’Angleterre, Stewart Downing, confirme qu’il “ prendra probablement sa retraite ” après avoir quitté Blackburn

Stewart Downing a déclaré à talkSPORT qu’il se retirerait probablement du football.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool et de l’Angleterre a fait 725 apparitions en club au cours d’une carrière de 20 ans, qui comprend des sorts avec West Ham, Middlesbrough, Sunderland, Aston Villa et plus récemment Blackburn.

.

Downing a connu une longue et fructueuse carrière, qui a débuté en 2001

.

Downing est apparu pour l’Angleterre à la Coupe du monde 2006

Et le joueur de 36 ans a admis qu’il raccrocherait “ probablement ” ses bottes lorsque son contrat avec les Rovers expirera le mois prochain.

Downing, qui a remporté 35 sélections pour l’Angleterre, a déclaré mardi à talkSPORT Breakfast: «Il est probable que je prendrai ma retraite.

«Mon contrat a pris fin à Blackburn. J’ai passé quelques bonnes années là-bas, je n’étais pas autant impliquée la saison dernière.

«J’ai re-signé en novembre, donc je me mettais à niveau et au moment où je l’ai fait, la saison s’était arrêtée.

«Après la saison dernière parce que je n’étais pas impliqué dans les trois ou quatre premiers mois, j’ai essayé de comprendre si c’était possible.

«Mais je suis retourné à Blackburn pendant encore six ou sept mois, puis j’ai pensé:« Je me sens bien, je me sens en forme ».

.

Downing a trouvé que ses opportunités en équipe première étaient limitées à Blackburn lors de la campagne 2020/21

«Il arrive un moment où vous devez prendre une décision. Vous devez profiter du football et si vous ne jouez pas, c’est un gros problème pour moi.

«Je n’ai pas été impliqué autant que je l’aurais souhaité la saison dernière.

«Si c’est comme ça que ça va aller de l’avant, je vais regarder quelque chose de nouveau et l’appeler un jour parce qu’il s’agit de jouer et d’être impliqué le samedi après l’entraînement toute la semaine.

«J’ai été déçu de ne pas avoir joué la saison dernière, ce qui est la vie, vous continuez. J’ai une décision à prendre dans les prochaines semaines, mais je prendrai probablement ma retraite.