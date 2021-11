L’ancienne star de Liverpool et Newcastle Andy Carroll fait bouger le championnat

L’équipe de championnat Reading a signé un contrat à court terme avec l’ancien attaquant de Newcastle et Liverpool Andy Carroll.

Le joueur de 32 ans était à Newcastle mais n’avait plus de contrat l’été dernier et a engagé son avenir dans le club de Sky Bet Championship jusqu’à la mi-janvier.

« C’est un accord sur lequel nous travaillons depuis un certain temps et nous sommes convaincus que c’est la bonne décision pour le joueur et le club », a-t-il ajouté. En train de lire le manager Veljko Paunovic a déclaré au site Web du club.

« Andy est à la recherche d’un nouveau défi dans sa carrière et nous avons besoin d’un joueur avec sa qualité et sa vaste expérience.

« C’est donc un grand match et j’ai vraiment hâte de travailler avec Andy au cours des deux prochains mois. »

Carroll, qui a également joué pour West Ham, a fait neuf apparitions pour l’Angleterre entre 2010 et 2012, marquant deux fois.