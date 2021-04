L’ancienne star de Liverpool, Jermaine Pennant, dit qu’il est “ très possible ” pour les Reds de renverser le déficit contre le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions

Jermaine Pennant insiste pour que Liverpool CAN produise un autre retour célèbre en Ligue des champions mercredi soir.

Les Reds traînent 3-1 au Real Madrid avant le match retour des quarts de finale à Anfield.

.

La Ligue des champions est la dernière chance de Liverpool de gagner de l’argenterie cette saison

Liverpool a été connu pour avoir réalisé de superbes revirements européens dans le passé… il suffit de demander à Barcelone et à l’AC Milan.

Et Pennant, qui a joué pour les Reds entre 2006 et 2009, estime que son ancien club peut renverser le match des huit derniers contre le Real Madrid.

Il a déclaré au talkSPORT Breakfast: «C’est une tâche difficile à accomplir, mais ce n’est pas impossible.

«Sans les fans, cela rend les choses un peu plus difficiles. Nous avons vu des retours fantastiques de Liverpool et je suis sûr que Jurgen [Klopp] va les rallier, jouer hors de leur peau pour ce jeu.

«Ils ont obtenu ce but crucial à l’extérieur et cette équipe du Real Madrid n’est pas la plus forte des équipes du Real Madrid.

«S’ils peuvent obtenir un but précoce et une victoire 2-0, ce n’est pas hors de portée. C’est très possible.

Liverpool a été privé des demi-centres seniors Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip pendant une grande partie de la saison 2020/21.

.

Pennant est catégorique que Klopp aura ses joueurs prêts à battre le Real Madrid

Nat Phillips et Ozan Kabak sont les défenseurs centraux de premier choix de Klopp pour le moment, et Pennant espère pouvoir garder Karim Benzema et ses collègues silencieux.

Il a ajouté: «C’est une partie inquiétante de l’équipe de Liverpool, notre défense a perdu des buts.

«Nous avons gardé des draps propres en Europe jusqu’à présent. Ça va être dur, mais on joue à Anfield.

“Voyons comment le Real Madrid se débrouille à Anfield et espérons que notre défense pourra prendre le relais.”

Mais les géants espagnols ont aussi des problèmes à l’arrière. Les attaquants de Liverpool joueront contre une défense du Real Madrid qui manque Raphael Varane [coronavirus] et Sergio Ramos [calf].

Cependant, Sadio Mane n’a marqué que trois buts lors de ses 16 derniers matchs, Pennant attribuant le mauvais bilan à une perte de confiance.

.

Mane a lutté pour la forme ces derniers temps

Il a déclaré: «Mane réalise toujours de bonnes performances. Il a perdu cette confiance devant le but.

«Les chances qu’il a cette saison auraient été au fond des filets la saison dernière.

«Mais nous parlons de l’équipe entière qui traverse une mauvaise période en ce moment… quand quelque chose ne va pas, c’est mis en évidence.

“Quand il arrive, vous pouvez voir l’impact qu’il a pour Liverpool, mais il vient de perdre ce peu de finition, de netteté devant le but.”