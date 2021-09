L’ancienne star de Liverpool, Paul Konchesky, se délecte de la vie en tant que directeur adjoint de West Ham Women et pense que la WSL peut devenir aussi grande que le football masculin

Paul Konchesky aime la vie dans son nouveau rôle de directeur adjoint de West Ham Women et espère qu’il pourra les aider à monter dans le classement de la Super League féminine.

Il a été nommé à titre permanent cet été, après avoir passé six mois à travailler avec le patron Olli Harder la saison dernière.

Konchesky aime la vie en ce moment

Auparavant, l’ancien arrière gauche de Liverpool et Fulham, Konchesky, avait travaillé au sein de la formation des jeunes des Hammers en tant qu’entraîneur et avait également occupé le poste de directeur adjoint à Billericay Town, où il travaillait aux côtés de Jamie O’Hara, de talkSPORT.

Maintenant, l’ancien international anglais espère transmettre son expérience à l’équipe féminine et est ravi d’avoir un poste officiel d’entraîneur dans son club d’enfance.

S’adressant exclusivement à talkSPORT, Konchesky a déclaré: «J’adore ça. C’est évidemment très différent d’être impliqué avec les hommes, mais je l’apprécie vraiment.

«Je suis sur l’herbe tous les jours et j’espère donner aux filles l’expérience que j’ai et les connaissances que j’ai acquises dans ma carrière dès mon plus jeune âge.

Les choses s’améliorent pour West Ham Women

“Même maintenant, vous continuez d’apprendre, même si j’ai beaucoup joué au football dans ma carrière et appris beaucoup de choses de différents managers, différents joueurs et différents entraîneurs.

« Ce club compte beaucoup pour moi. J’ai grandi en tant que fan de West Ham quand j’étais enfant il y a des années et j’étais derrière la North Bank en regardant et en soutenant mon équipe.

“J’ai eu la chance de jouer pour le club et de me qualifier pour la finale de la coupe, ce qui pour moi a été l’une des meilleures choses que j’aurais pu accomplir dans ma carrière.

« J’ai entraîné au club ou je suis impliqué dans le club depuis deux ou trois ans maintenant, mais être de retour sur le terrain du côté de la direction est un autre rêve devenu réalité.

“Je sais que beaucoup de gens disent:” Vous êtes avec les femmes “, mais je pense que le football féminin ne va maintenant que dans un sens et j’espère qu’un jour il deviendra aussi grand que celui des hommes. [football].

“Pas seulement moi-même, mais beaucoup de gens vont commencer à pousser le football féminin et à amener les gens à essayer de regarder.”

Harder est le manager de West Ham Women et est aidé par Konchesky

La saison dernière a été une épreuve sur le terrain pour West Ham, l’équipe luttant du mauvais côté de la WSL pendant une grande partie de la saison, mais la nomination de Harder en tant que manager en décembre a conduit à une reprise des fortunes.

Trois feuilles blanches des quatre derniers matchs du club ont permis à West Ham d’obtenir son statut de WSL pour une autre saison avec une huitième place et ont commencé cette campagne de manière prometteuse, avec quatre points lors de leurs trois premiers matchs.

Les Hammers ont remporté dimanche leur première victoire en championnat à domicile depuis février 2020 après avoir battu Leicester City 4-0 et Konchesky souhaite que l’équipe défie une place dans la première moitié cette saison.

« Nous devons faire mieux que la saison dernière », dit-il.

West Ham a enregistré une excellente victoire sur Leicester alors que son bon début de saison WSL se poursuit

« Nous devons être meilleurs, c’est un fait. Je ne dis pas que nous devons terminer un point ci-dessus [where we finished last season] mais nous devons être meilleurs et cela signifie [in terms of] le style de jeu. Nous voulons être présentés comme des prétendants.

«Nous savons qu’il y a de plus grands clubs qui ont de l’argent et qui veulent en investir plus. Mais nous sommes une unité ici et une équipe qui veut rester soudée.

« Nous l’avons maintenant et l’esprit d’équipe est bon. Nous ne voulons pas dire que nous serons en Ligue des champions. Nous voulons voir où cela nous mène et si cela signifie que nous sommes vers le haut de gamme, c’est là que nous préférons être. Nous ne voulons pas être près du bas.

Et Konchesky pense que Harder est le bon manager pour les pousser vers l’avant et vers le haut.

“Il est un peu plein”, a-t-il poursuivi. « Il devient parfois excitable. C’est un homme passionné, alors il essaie de transmettre sa passion aux filles et il apporte cette énergie à chaque match à l’entraînement. C’est un homme énergique et il veut le meilleur pour ces filles et il veut être le meilleur.

Konchesky aime travailler avec Harder

Malgré quelques rencontres divertissantes et serrées, le début de la saison de la WSL a été entaché de points d’interrogation entourant le niveau des arbitres après quelques erreurs très médiatisées.

Cela a incité la légende anglaise Kelly Smith à demander que les officiels de la WSL soient nommés à temps plein dans le but d’améliorer les normes d’arbitrage et l’ancienne attaquante n’a pas été la seule à critiquer les officiels.

La patronne de Chelsea, Emma Hayes, a appelé à l’introduction de la technologie VAR et de la ligne de but dans la WSL après la défaite des Blues face à Arsenal après que l’attaquante des Gunners Beth Mead ait semblé être hors-jeu dans la préparation de son deuxième but du match.

Cependant, alors que l’assistant de West Ham, Konchesky, aimerait voir la technologie VAR et la ligne de but implémentée dans la WSL, il ne pense pas qu’elle devrait être introduite pour le moment.

«Je pense que cela ne fait qu’aider. Nous savons que le football féminin prend de l’ampleur, mais ce sera étape par étape », a-t-il conclu.

«Avec l’argent à ce stade pour le moment, il y a probablement d’autres choses avec lesquelles ils l’utilisent. Surtout quand on joue au [men’s] stades, j’aimerais penser que nous pourrions alors utiliser la technologie VAR masculine ou la technologie de la ligne de but. Ce doit être une règle pour nous tous.

“J’espère qu’un jour, ce sera assez grand pour que nous puissions mettre ces règles en place.”

