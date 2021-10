L’ancienne star de l’Ohio State, Terry McLaurin, fait l’éloge de Garrett Wilson et Chris Olave

in

La star de l’équipe de football de Washington, Terry McLaurin, a fait l’éloge des receveurs larges qui ont déchiré le terrain pour l’Ohio State cette saison.

McLaurin a déclaré à The Spun vendredi qu’il pouvait voir Garrett Wilson au niveau supérieur et a fait l’éloge de la capacité de course sur route de Chris Olave.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Le receveur de l’Ohio State Garrett Wilson (5) célèbre son touché contre Tulsa lors de la seconde moitié d’un match de football universitaire de la NCAA le samedi 18 septembre 2021 à Columbus, Ohio. (AP Photo/Jay LaPrète)

“Voir Garrett faire son truc est amusant à regarder”, a déclaré le receveur de Washington au site Web. “Je pense qu’il s’adaptera très bien à la machine à sous dans la NFL, mais il peut aussi jouer à l’extérieur. Il connaît très bien la façon dont il gère les itinéraires, a des mains incroyables et il est excellent au point de capture – ce qui est extrêmement important. “

McLaurin a ajouté: “Avec Chris Olave, je pense qu’il est également fluide mais aussi très précis avec ses itinéraires. Il peut parcourir n’importe quel itinéraire sur l’arbre de l’itinéraire de l’intérieur et de l’extérieur. Il peut étirer le ballon verticalement et a une excellente course après la capacité de capture . Je pense que les deux gars peuvent entendre leurs noms très tôt au printemps prochain.”

ÉQUIPES DE QUATRE SEC QUI ONT BESOIN D’UNE VICTOIRE SAMEDI, MAL

Le demi défensif de Tulsa TieNeal Martin, à gauche, tacle le receveur de l’Ohio State Chris Olave lors de la seconde moitié d’un match de football universitaire de la NCAA le samedi 18 septembre 2021, à Columbus, Ohio. (AP Photo/Jay LaPrète)

McLaurin a joué pour l’Ohio State avant de devenir pro. Il a organisé de grandes saisons consécutives avec les Buckeyes en 2017 et 2018 pour aider à augmenter son stock de repêchage. Au cours de sa carrière universitaire, il a réussi 75 attrapés pour 1 251 verges et 19 touchés. Onze des 19 touchés ont eu lieu lors de sa saison senior en 2018.

Actuellement, Wilson et Olave essaient de garder l’Ohio State dans la conversation des séries éliminatoires.

Wilson a 23 attrapés pour 391 verges et trois touchés cette saison. Olave a 18 attrapés pour 255 verges et trois touchés.

8 septembre 2018 ; Columbus, Ohio, États-Unis ; Le receveur large des Ohio State Buckeyes Terry McLaurin (83) attrape une passe pour un touché contre les Rutgers Scarlet Knights en première mi-temps au stade de l’Ohio. (Aaron Doster-USA TODAY Sports)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ohio State a une fiche de 3-1 et affrontera Rutgers sur la route samedi.