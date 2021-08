L’ancienne star de l’UFC Alistair Overeem utilise des insultes homophobes pour attaquer la lutte professionnelle alors qu’il réagit aux débuts de CM Punk à l’AEW et au retour de Brock Lesnar à la WWE

Alistair Overeem est dans l’eau chaude pour la marque lutte professionnelle ‘homosexuel’.

L’explosion homophobe est survenue après que le monde de la lutte professionnelle eut insufflé une nouvelle vie avec les retours de Brock Lesnar, CM Punk et Becky Lynch.

Brock Lesnar a tout de suite ciblé Roman Reigns

Alors que de nombreux fans de catch étaient heureux de les voir revenir, l’ancienne star de l’UFC Overeem en a choqué beaucoup avec ses propos à l’heure du MMA.

CM Punk et Lesnar ont tous deux fait carrière dans les arts martiaux mixtes, mais leur décision de réintégrer le monde du divertissement sportif a conduit à la diatribe dégoûtante d’Overeem alors qu’il faisait la promotion d’un combat avec Rico Verhoeven le 23 octobre sous la bannière GLORY.

Lesnar était un ancien champion des poids lourds de l’UFC – même s’il a perdu contre Overeem – mais Punk n’a pas gagné en deux tentatives au sein de l’entreprise.

“Le truc, c’est avec toute cette histoire de lutte, je l’ai regardé quand j’avais huit, neuf, 10 ans”, a déclaré Overeem.

« Hulk Hogan, Ultimate Warrior, grand fan de ces gars-là. Honky Tonk Man. Super, drôle. André le géant. J’ai arrêté de regarder après ça, donc je ne regarde plus depuis [then].

«Et tout récemment, j’ai recommencé à chercher sur YouTube, et oh mon Dieu, ce truc est nul. C’est juste naze ce que font ces gars. C’est un faux. C’est boiteux. C’est stupide. C’est gai. Cela n’a aucun sens.

Après sept longues années, CM Punk est de retour dans le catch

La lutte professionnelle n’est pas pour tout le monde, mais l’insulte “gay” d’Overeem est homophobe.

Overeem était intéressé par la lutte quand il était enfant, mais il a admis n’avoir jamais vu Punk ou Lesnar au sommet de leurs pouvoirs dans le sport.

“C’est nul”, a-t-il poursuivi. « Ce n’est même pas un sport. C’est juste boiteux. C’est un mauvais jeu d’acteur. C’est juste boiteux. Désolé pour tous les fans de la WWE, mais je suis juste honnête. Je donne juste mon avis. Pays libre, non ?

. – .

Overeem a maintenant quitté l’UFC

« Je pense que c’est nul, et parce que je ne l’avais pas vu depuis 20 ans. Je n’ai jamais regardé Brock se battre. Je n’ai jamais regardé CM Punk se battre. Je savais qu’ils venaient de la WWE.

Le punk a eu un effet immédiat sur les affaires d’AEW. Il a aidé leurs cotes à monter à plus de 1,129 million pour Rampage vendredi et a le T-shirt le plus vendu de l’histoire des Pro Wrestling Tees.

CM Punk et Brock Lesnar secouent à nouveau la lutte professionnelle

Pendant ce temps, Lesnar, la bête incarnée a toujours été considéré comme l’un des meilleurs tirages de la WWE et son retour à SummerSlam a signalé un angle supérieur immédiat avec Roman Reigns.

Lesnar a au moins eu un certain succès à l’UFC, mais Overeem ne pouvait pas du tout comprendre comment Punk avait réussi à l’UFC.

« Écoutez, pourquoi personne n’a prévenu CM Punk dans quoi il s’engageait ? Bien sûr, il ne peut pas combattre à l’UFC », a-t-il ajouté.

« Tu aurais dû être plus honnête. Vous auriez dû avertir ce type de ce dans quoi il s’embarquait.

CM Punk a été soumis au premier tour de ses débuts à l’UFC

« Cet homme a été mentalement détruit dans l’octogone. Et si vous regardez ses trucs WWE… Je n’ai jamais regardé ses trucs WWE, mais si vous les regardez, vous pouvez déjà le prédire à l’avance – cet homme va avoir une mauvaise, mauvaise expérience à l’UFC.

« Il va gagner, et il va avoir quelqu’un de plus dur, ou il va perdre, et il ne va pas perdre une fois – c’est toujours deux ou trois fois, et il pourrait se blesser. C’est encore pire. Il aurait pu être vraiment blessé.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.