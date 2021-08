L’ancienne star de l’UFC, Brendan Schaub, a sorti trois enfants d’un accident de voiture après que leur père a “délibérément conduit dans la circulation venant en sens inverse”

in

L’ancien combattant de l’UFC, Brendan Schaub, a rappelé le moment déchirant où il a sorti trois enfants d’un accident de voiture après que leur père aurait conduit dans un véhicule à 18 roues.

L’homme de 38 ans conduisait sur l’autoroute à Encino, en Californie, lorsqu’il a remarqué l’un des quatre enfants qui avaient échappé à l’accident et lui demandait de l’aide.

Schaub a été entouré d’essence mais a continué à aider le garçon, seulement pour trouver trois frères et sœurs piégés dans la voiture avec leur mère décédée

Schaub, qui a lui-même deux enfants, a immédiatement sauté de sa voiture et a été rejoint par un autre homme et ils ont trouvé les trois frères et sœurs restants à l’intérieur du véhicule.

“Je suis en train de traverser ça… et du gaz s’écoule du 18 roues”, a déclaré Schaub en racontant l’histoire avec TMZ. « Mon Dieu, ce n’est pas sûr. J’ai des enfants, je ne peux pas sortir comme ça.

Il a dit que tous ses vêtements sentaient l’essence.

“Je peux entendre l’un des enfants crier qu’il ne veut pas mourir”, a déclaré Schaub en pleurant. “Je lui dis : ‘Tu ne vas pas mourir, mon pote.'”

Schaub avait un dossier de 10-5 à l’UFC avant de mettre un terme à sa carrière en 2015

Les procureurs disent que Cesar Iban Torres, 31 ans, a conduit à contre-courant avec l’intention de tuer sa petite amie Aimee Garcia et leurs quatre enfants – âgés de 1 à 9 ans

Après avoir remarqué que la mère des enfants, Aimee Garcia, était morte sur le siège passager, Schaub et l’autre homme ont cassé la vitre de la voiture et ont mis les enfants en sécurité.

L’ancien concurrent des poids lourds a remarqué que le père, Cesar Iban Torres, s’enfuyait pieds nus de la scène avant d’être renversé par une voiture puis de poursuivre sa fuite.

Tous les enfants, âgés de 18 mois à 9 ans, ont subi des blessures mineures et ont été soignés à l’hôpital Ronald Reagan de l’UCLA.

Une page GoFundMe a été créée pour aider à payer les frais funéraires de Garcia et la campagne a permis de récolter 59 750 $ (43 647,08 £) jeudi matin.

