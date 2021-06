L’ancienne star de Manchester United et de la France Mikael Silvestre vise à creuser un Paul Pogba “incohérent”

Paul Pogba n’a pas convaincu son compatriote français Mikael Silvestre (Photo: .)

Paul Pogba a peut-être reçu des critiques élogieuses pour ses performances à l’Euro 2020 jusqu’à présent, mais l’ancien défenseur de Manchester United et de la France Mikael Silvestre est frustré par l’incohérence de son compatriote pour le club et le pays.

La France a atteint les huitièmes de finale du tournoi, mais n’a pas été à son meilleur, battant de justesse l’Allemagne 1-0 avant des matchs nuls avec la Hongrie et le Portugal.

Pogba était en superbe forme contre les Allemands, mais n’a pas pu le recréer dans les deux nuls qui ont suivi et Silvestre estime que c’est typique de son jeu.

L’homme de 43 ans accorde une grande importance à son compatriote, le considérant comme de classe mondiale, mais pas régulièrement.

“Le problème avec Paul Pogba est la cohérence – ou le manque de cohérence”, a déclaré Mikael Silvestre, s’adressant exclusivement à Ladbrokes lors du lancement de leur pari à 5 pour les Championnats d’Europe.



Mikael Silvestre a remporté quatre titres de Premier League et la Ligue des Champions avec Manchester United (Photo: .)

“Quand il est au sommet de ce match, son niveau est autre chose, mais il a du mal à répéter ce match après match.

‘Je le regarde de cette façon; c’est un joueur de classe mondiale, il a des attributs de classe mondiale à coup sûr. La question est, peut-il le répéter tous les trois jours ? Je ne suis pas sûr qu’il le puisse. Il ne l’a pas fait pour Man United, je ne suis pas sûr qu’il puisse le faire pour la France non plus.

Plus : Manchester United FC



Silvestre, qui a également joué pour Arsenal et l’Inter Milan entre autres, ne veut certainement pas que Pogba quitte l’équipe pour la France ou les Diables rouges, mais n’est jamais convaincu qu’il verra une bonne performance de sa part.

“Je suis toujours heureux de le voir sur le terrain pour un club ou un pays, car il n’a pas eu de chance avec les blessures”, a-t-il poursuivi. «La partie frustrante est que nous ne l’avons pas vu atteindre ses niveaux semaine après semaine.

«Je ne sais pas si c’est une chose psychologique ou une chose physique. Je suis un supporter de Man United et un supporter de la France, donc j’espère toujours que celui qu’il représente, nous le verrons le mieux, car nous avons vu contre l’Allemagne à quel point il peut donner à l’équipe.

Bien qu’elle n’ait pas atteint les sommets de son groupe, la France a tout de même terminé en tête et a réservé un huitième de finale contre la Suisse lundi soir.

Le Portugal et l’Allemagne sont également sortis du “Groupe de la mort”, les Portugais affrontant la Belgique dimanche et les Allemands rencontrant l’Angleterre mardi.

PLUS : Les plans de Manchester United pour Mason Greenwood après le transfert de 75 millions de livres sterling de Jadon Sancho

PLUS : Erling Haaland donne son feu vert au Real Madrid pour un transfert de 112 millions de livres sterling à Chelsea, Manchester United et Manchester City

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();