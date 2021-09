L’ancienne star de Mario Movie John Leguizamo n’est pas satisfaite du casting du nouveau film

in

Image : Allstar/Cinetext/Allied Filmmakers

La semaine dernière, Nintendo a finalement levé le voile sur le casting pour le prochain Super mario film, avec le casting de Chris Pratt dans le rôle de Mario levant quelques sourcils.

Comme vous pouvez vous y attendre, John Leguizamo – qui a joué Luigi dans le film Mario en 1993 – a également quelques mots à dire sur ce sujet. S’adressant à Twitter, Leguizamo a dénoncé le manque de variété en ce qui concerne le casting principal tout en célébrant le “casting daltonien révolutionnaire” de la version 1993 (qu’il dit à tort être “l’original”, ce qui semble suggérer qu’il pense ce nouveau film est un reboot). Il ajoute ensuite qu’il est “le seul à savoir comment faire fonctionner ce film” en termes de scénario.

Tellement heureux que #superMariobros redémarre ! De toute évidence, c’est un enuff iconique. Mais dommage qu’ils soient devenus tout blancs ! Pas de Latinx en tête ! Un casting daltonien révolutionnaire en original ! De plus, je suis le seul à savoir comment faire en sorte que ce film fonctionne avec un bon scénario ! pic.twitter.com/lNokmdpwMq— John Leguizamo (@JohnLeguizamo) 27 septembre 2021

Étant donné que Jack Black, Seth Rogan et Anya Taylor-Joy rejoignent Pratt dans le prochain film, vous pourriez affirmer que Leguizamo a raison. Cependant, les acteurs afro-américains Keegan Michael-Key et Kevin Michael Richardson sont également impliqués, bien que dans des rôles plus mineurs, ce n’est donc pas vraiment une plainte juste.

Bob Hoskins – qui a joué à Mario aux côtés de Luigi de Leguizamo en 1993 – est malheureusement décédé en 2014.