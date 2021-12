L’ancienne star de Newcastle dit à Eddie Howe les deux positions qu’il doit améliorer en janvier pour rester en Premier League mais met en garde contre une « fenêtre de transfert très difficile », malgré une énorme puissance financière

On a dit à Newcastle qu’ils devaient signer un milieu de terrain défensif et un défenseur en janvier, mais ils ont été avertis qu’une « fenêtre de transfert très difficile » l’attendait.

La saison a été mauvaise sur le terrain jusqu’à présent avec les Magpies dans la zone de relégation de la Premier League.

.

Leur dernière sortie les a vus subir une raclée 4-0 contre un Leicester hors de forme

Mais la fenêtre de transfert de janvier est un symbole d’espoir pour les fans, l’énorme puissance financière du club leur offrant en théorie un vaste bassin de joueurs parmi lesquels choisir.

L’ancien joueur de Newcastle, Jose Enrique, a déclaré que le milieu de terrain défensif et la défense devaient être les positions prioritaires d’Eddie Howe le mois prochain, mais dans la pratique, il pourrait être difficile de faire venir des joueurs avec une réelle possibilité de relégation cette saison.

Sur l’endroit où Newcastle devrait recruter, Enrique a déclaré à talkSPORT.com, via Be My Bet : « Certainement au milieu de terrain défensif.

«Ils jouent avec Jonjo Shelvey et Joe Willock là-dedans – les deux sont de grands joueurs mais ils ne défendent pas, ils ne jouent généralement pas au milieu de terrain défensif.

Pari spécial – Faites que Man City, Chelsea et Liverpool gagnent chacun par deux buts ou plus à 6/1

.

Newcastle a déjà encaissé 34 buts en Premier League cette saison – une moyenne de plus de deux par match

«Ils doivent également s’améliorer en défense. Je pense que leur défense a été assez faible, ils doivent s’améliorer et encaisser moins de buts.

« Peut-être que s’ils peuvent recruter des joueurs devant, le plus difficile est de marquer des buts, mais ils doivent absolument s’améliorer en défense et en milieu de terrain.

« Ils peuvent se permettre n’importe qui, ils ont l’argent. Mais le problème, c’est la position dans laquelle ils se trouvent. Les joueurs qui y vont, ils savent qu’il y a de grandes chances d’être relégués, alors ils devront jouer dans le championnat.

« Newcastle dira » oui, mais nous serons promus « , mais ce n’est que de l’espoir. C’est très difficile d’être promu car le championnat n’est pas facile même si vous avez une grande équipe.

.

Les Magpies risquent sérieusement de tomber avec une seule victoire en 16 matches de Premier League ce trimestre

« Ils ont une fenêtre de transfert très difficile avec des joueurs qui leur disent oui. »

Mais Newcastle est entre de bonnes mains avec son manager à Howe, estime Enrique, qui peut voir l’ancien patron de Bournemouth rester longtemps aux commandes, même en championnat.

Enrique a ajouté : « Je ne peux pas prédire l’avenir mais j’aime l’approche de Newcastle maintenant. Voyons ce que les joueurs veulent faire mais le manager est bon. Je vois Eddie comme une solution à long terme pour Newcastle.

« J’espère qu’ils resteront debout et pourront constituer une équipe massive pour l’année prochaine, mais s’ils ne le font pas, je peux toujours le voir les gérer dans le championnat, mais cela dépend bien sûr de la patience des propriétaires. »

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.