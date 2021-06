L’ancienne star de Norwich City Grant Holt révèle la brillante réaction de Jimmy Bullard après avoir assisté à un entraînement de lutte professionnelle

in

Grant Holt a gravi la pyramide du football en Angleterre de la Ligue 2 à la Premier League.

Il a marqué 15 buts au cours de la saison 2011/12 de Premier League pour Norwich, au sommet de ses pouvoirs, et en 2018, il a décidé de côtoyer la royauté de la lutte de Norfolk lorsqu’il a accepté la chance de s’entraîner et de jouer avec la famille Knight.

Grant Holt concourt de temps en temps en tant que lutteur professionnel

WAW est dirigé par Ricky Knight et sa femme Sweet Saraya – les parents de la star à la retraite de la WWE Paige – et ils font partie de la légende de la lutte professionnelle au Royaume-Uni.

Holt, un fan de lutte de longue date, avait accepté de participer à leurs spectacles alors qu’il mettait fin à sa carrière de footballeur et, après que des engagements l’ont empêché, il a finalement pu s’entraîner avec les Knights.

Ricky Knight Jr pourrait avoir l’avenir le plus brillant dans l’entreprise de tous les chevaliers actuellement en scène. Lorsque Holt s’entraînait avec eux, l’ancien milieu de terrain de Premier League Jimmy Bullard a rendu visite et a eu un choc pour le moins.

“Nous avions Jimmy Bullard”, a déclaré Holt à talkSPORT. «Il est venu et a fait un peu pour Sky Sports. Nous avions Jimmy là-dedans et il ne pouvait pas croire… Ricky [Knight] était en train de fouiner. Il était là pendant environ une heure à essayer de nouveaux trucs. De nouveaux flips partout.

L’homme le plus drôle du football a été repris par la lutte professionnelle

«Alors Jimmy est entré et Ricky vient de faire un double flip, a atterri sur ses pieds, a fait un roley poley, a sauté autour des autres cordes et a fait demi-tour et Jimmy Bullard était comme la langue sur le sol! ‘Qu’est-ce que je regarde ici ?!’

“Il était comme ‘Je ne fais certainement pas ça!'”

Holt a remporté le Royal Rumble de 40 hommes de WAW, ce qui lui a valu le trophée commémoratif Crusher Mason.

L’homme de 40 ans dit qu’il a l’intention de lutter à nouveau maintenant que la pandémie de coronavirus semble s’atténuer et veut le faire lorsque les organismes de bienfaisance pourraient tirer profit de sa participation.

Holt a remporté un Royal Rumble avec WAW

Holt avec le trophée commémoratif Crusher Mason